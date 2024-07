Den kinesiske kikkerten

Tirsdag gikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ut og advarte om at Kina utgjør en betydelig etterretningstrussel mot Norge. To uker tidligere hadde PST pågrepet en kinesisk mann for forsøk på spionasje for den kinesiske etterretningstjenesten. 37-åringen er fortsatt under etterforskning. Den kinesiske ambassaden i Norge påstår imidlertid at europeiske land «fabrikkerer» kinesiske spionsaker.

Dette er selvsagt ikke et unikt tilfelle. Dagsavisens spaltist Torbjørn Færøvik beskrev denne uka hvordan det kinesiske ministeriet for offentlig sikkerhet (MSS) i de senere år har satset sterkt på cyberkrigføring. Både private og offentlige organisasjoner angripes. For eksempel ble norske statsforvaltere angrepet av den kinesiske hackergruppen APT31, som opererer på oppdrag for MSS, i 2021. Kinesiske hackere har også trengt seg inn e-postsystemet til våre stortingspolitikere.

Kinesere med riktige «vennskap» kan få stort handlingsrom

Til tross for at Norge er et lite land langt fra Kina, er vi mer utsatt for spionasje enn noen gang, mener Kristian Takvam Kindt. Han leder PSTs kontraetterretningsavdeling, og sier at han ikke kan gå inn på hvor mange saker det er snakk om. Spesielt politikere og forskere advares mot økt kinesisk virksomhet.

Ifølge PST vil den kinesiske etterretningstrusselen tilta i løpet av de nærmeste årene. De forteller at kinesisk etterretningsvirksomhet rettes mot særlig tre områder i Norge: 1. Teknologi som blir brukt til militære formål, 2. Aktivitet for å kue politisk opposisjon, som går ut på å stanse eller dempe kritiske røster mot regimet i Beijing, og 3. Politiske prosesser som nordområdepolitikk, energipolitikk og Norges sikkerhets- og handelspolitikk med utlandet.

Kina et av de landene som Norge har mest samarbeid med innen teknologi og vitenskapelig forskning. Senest i mai gikk PST ut og varslet tilstedeværelse på en forskningskonferanse i Bodø fordi de fryktet den skulle utvikle seg til et «spionreir». Forrige uke skrev Adresseavisen at Trondheim kommune hadde avslått en invitasjon fra en kinesisk delegasjon som ønsket å komme på besøk for å stifte «vennskap» til Norge og byen.

«For mer enn to tusen år siden påpekte den kinesiske militærteoretikeren Sunzi viktigheten av å plante spioner i fiendens leir. I dag er Kinas muligheter større enn noensinne på grunn av landets store internasjonale kontaktflate», skriver Torbjørn Færøvik.

Den kinesiske kikkerten har et bredt synsfelt. Kinesere med riktige «vennskap» kan få stort handlingsrom. Da gjelder det å ikke være naiv. Norge fabrikkerer ikke kinesiske spionsaker. Kineserne fabrikkerer derimot vennskap.

