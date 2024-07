Ukraina: – Mest overvåkede krigen i verdenshistorien

Tidligere i juli gikk et barnesykehus i Kyiv i luften etter et russisk rakettangrep. Angrepet førte til landesorg. Minst 44 mennesker mistet livet, ifølge NTB. På bakken var det umulig å gå glipp av hendelsen. I tillegg til sykehuset ble boliger, industrianlegg, kraftstasjoner og kontorbygg truffet i angrepet. Ifølge Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko var angrepene blant de verste mot hovedstaden siden Russlands fullskala invasjon startet.

Et par timer senere dukker det opp et par små røde flekker på et interaktivt kart på internett, i områdene rundt Kyiv. Kartet kalles FIRMS – Fire Information for Resource Management systems, og eies av den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa.

Om vi zoomer ut, ser vi at hele den ukrainske frontlinjen, som strekker seg fra Dvorichna i øst og ned til Dnipro-elven helt til Kherson, er lyst opp på kartet som en nesten sammenhengende vegg av ild.

Mellom 700 og 800 kilometer over slagmarken svever blant annet Nasas satellitter og overvåker det som slår ut på deres sensorer. Denne informasjonen skaper grunnlaget for informasjonen vi kan hente fra FIRMS-kartet.

I tillegg til dette befinner det seg et ukjent antall militære satellitter som følger utviklingen på fronten med argusøyne.

Forskjellen er at FIRMS er helt åpen for offentligheten, og det er ikke mer enn et klikk unna. Du kan finne kartet her.

Ifølge amerikanske myndigheter skal man etter fire-fem timer kunne se utslaget av en brann i kartverket.

Et bilde av registrerte branner i kartverktøyet FIRMS viser hvordan frontlinjen, fra Dvorichna i øst og ned til Dnipro-elven helt til Kherson, lyser opp i registrerte branner. (Skjermdump)

Kun en indikasjon

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener verktøyet kan være hjelpsomt, men at det må brukes varsomt og at informasjonen må kryssjekkes med andre kilder.

– Så vidt jeg vet, er det gode sensorer og algoritmer som gjør kalkulasjoner for tjenesten som den brannovervåkingstjenesten tilbyr. Men den klarer ikke se forskjell på et bombeangrep og en skogbrann. Derfor er en avhengig av støttende informasjon i tillegg. Hvis du også har en fotosatellitt som tar bilder av bakken, da får man et sammenligningsgrunnlag, sier han.

Det florerer av tilleggsinformasjon fra Ukraina, med stadige påstander på sosiale medier om både større og mindre angrep begge veier. Verktøy som FIRMS kan gi en indikasjon om hvor det faktisk foregår eksplosive kamper som fører til branner.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. (Forsvaret)

– Mest overvåkede krigen i verdenshistorien

I tillegg til påstander på sosiale medier florerer det av bilder og videoer fra Ukraina, som det kan være vanskelig å faktasjekke. Grupper som Bellingcat, som driver med frikildeetterretning, har tidligere bidratt til å avdekke identiteten bak soldater som har torturert krigsfanger.

Frikildeetterretning handler i hovedsak om å sammenfatte åpen og allmenn tilgjengelig informasjon som kan gi et bekreftende eller avkreftende bilde av en situasjon. Her hjemme i Norge gjør faktisk.no ofte mye av det samme.

Frikildeetterretning har ført til beinhard mediedisiplin blant soldatene i Ukraina. Både russiske og ukrainske styrker har tidligere brukt frikildeetterretning som innlegg på Telegram og bilder på Instagram for å lokalisere bombemål. Dette melder blant andre BBC.

Men større enn frikildeetterretning foregår det også enormt mye militær overvåking av krigen i Ukraina.

– Jeg vil nesten tro krigen i Ukraina er den mest overvåkede krigen i verdenshistorien til nå. Akkurat nå er et mulig unntak Gaza, da området er så lite at Israel kan styre inn absolutt alt de har. I krigen mot IS i 2016–2017 var det også en helt vanvittig overvåking, men av større konvensjonelle kriger så er nok dette den mest overvåkede krigen noensinne. Man har så mange rombaserte sensorer av forskjellige typer. Satellitter som ikke bare tar foto, men også i infrarødt. I tillegg til dette har du radarovervåking, så det er mer eller mindre kontinuerlig, sier Haga.

Et satellittbilde av en skole og boligblokker fra byen Bakhmut, øst i Ukraina. ( (Photo by Satellite image ©2024 Maxar Technologies / AFP)/AFP)

Det samme området etter gjentatt bombing. ( (Photo by Satellite image ©2024 Maxar Technologies / AFP)/AFP)

– Droner så å si overalt

– I tillegg til dette så er droner så å si overalt, sier Haga.

Droner brukes til både angrep og overvåking i Ukraina, men også inn i Russland.

Norske Mikael, som tidligere har kjempet for den ukrainske militære etterretningstjenesten i Chasiv Yar-regionen i Ukraina, har tidligere fortalt Dagsavisen at droner er umulige å unngå.

– Droner er et helvete, altså. De holder på 24 timer i døgnet. På natten så bruker de varmekamera, så nå er det faktisk lettere å bevege seg på dagtid enn på nattetid. Det blir umulig å bevege seg på natta, sa Mikael til Dagsavisen.

Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, delte oppfatningen.

– I tillegg til angrepsdroner brukes det rekognoserings- og overvåkingsdroner. Det gjør at omtrent alt som beveger seg merkes på et eller annet vis. De markerer bevegelse på meters nøyaktighet ved hjelp av GPS og posisjoneringssystemer, og kan følge opp med artilleri på få minutters varsel, sa Ydstebø.

Norge har tidligere donert 1000 stk PD-100 Black Hornet overvåkingsdroner til Ukraina. Den veier kun 18 gram og er nær umulig å oppdage. (Espen Hansen Riise / Forsvaret/Espen Hansen Riise)

Verdifull etterretning

Lars Peder Haga mener god etterretning er uvurderlig for begge parter. For russerne kan det blant annet bidra til å effektivisere ellers mindre presise russiske våpen.

– På et stridsteknisk nivå klarer russerne å bruke overvåkingsdroner ganske effektivt, mener Haga.

Til tross for dette mener Haga at russerne fremdeles ligger et stykke bak amerikanerne.

– Det russiske militære romprogrammet er ikke i nærheten av det for eksempel USA disponerer, sier han.

Amerikanske våpen blir ofte omtalt som langt mer presise enn russiske våpen, mens russerne i større grad bruker den etterretningsinformasjonen de har for det den er verdt i kombinasjon med teppebombing.

– Vi har sett at de noen ganger får til et veldig effektivt samspill mellom overvåkingsressurser framme ved fronten, kombinert med avfyring av for eksempel Iskander-missiler. Vi har sett at det kun tar noen få minutter fra de oppdager et mål til det er ild på målet. Med større salver handler det litt om at de ikke har samme iboende styring av våpen, og at du da må dekke et helt område hvis du skal treffe et punkt, sier Haga.

Blir mer tilgjengelig

Haga forteller at satellittene både beveger seg i forutsigbare baner og er ømfintlige, og dermed er sårbare i krig. Det er likevel en krevende oppgave å ødelegge dem i bane, forteller han.

– Vi vet jo at noen av de større rommaktene har våpen som er designet for å ødelegge satellitter. Både USA, Russland, Kina og India har testet slike våpen, sier han.

Til tross for at teknologien under stadig utvikling, er det fremdeles dyrt å skyte opp satellitter.

– En av de store teknologiske revolusjonene de siste 10–15 årene er jo det vi kaller «new space». Det å sende nyttelast opp i verdensrommet blir stadig billigere. Elektronikken har også blitt mindre i størrelse, slik at du ikke trenger å sende like mye nyttelast ut i rommet. Dette følger blant annet de kommersielle leverandørene som leverer presise sensortyper som for 15–20 år siden var forbeholdt de virkelig store rommaktene. Men jeg vil jo anta at de virkelig store maktene fremdeles ønsker seg fordeler i teknologikappløpet, og derfor betaler det det koster, sier Haga.

