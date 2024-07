Flom i Arkansas fører til redningsoperasjoner og evakueringer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Marion County, sentralt i Arkansas, fikk 280 milimeter med regn natt til onsdag.

– Utallige broer er under vann mens redningsoperasjoner pågår. Evakueringer finner nå sted, ettersom vannet siver inn hos boliger og bedrifter, heter det i en uttalelse fra National Weather Service

I New Hampshire, nordøst i USA, har trær falt over flere boliger. I området rundt Toronto i Canada har flom ført til at flere store veier er stengt.

Også Midtvesten er hardt rammet av uvær. Meteorologer har bekreftet 17 tornadoer i delstatene Illinois og Indiana, 11 av dem på mandag.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt