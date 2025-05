Sverige gir grønt lys, vil ha Nato-senter til Østfold

– At Sverige kan bli et russisk mål aktualiserer selvfølgelig vårt syn på hvor Natos tredje luftoperasjonssenter blir plassert i Norge. Det bor mange mennesker i grenseregionen – i tillegg er anlegget på Rygge allerede etablert. Med tanke på reaksjonstid sier det seg selv at den blir mye kortere fra Rygge, eksempelvis ved et angrep i Kattegat, enn om alt forsvar skal skje fra Nord-Norge.

Det sier lokalpolitiker Per Eriksson (S) i grensekommunen Bengtsfors til Dagsavisen.

– Mye av fokuset i Nato er å ha gode transportårer gjennom landene. Med Natos nye luftkommandosenter plassert på Rygge blir ikke kun Østfold, men også regionene Dalsland og Värmland i Sverige, relevante og interessante i forhold til utbygging av gode forsyningslinjer, legger Eriksson til.

NATOS NYE LUFTKOMMANDOSENTER I NORGE

I dag er det to felles luftoperasjonssentre i Nato. Ett i Uedem, Tyskland og ett i Torrejón, Spania.

I februar 2025 ble det besluttet å legge et tredje senter til Norge.

Tre regioner har kjempet om å få operasjonssenteret, et såkalt Combined Air Operations Center (CAOC). Nord-Norge, Trøndelag og Østlandet.

Kandidatene som står igjen i lokasjonskampen er fjellhallen på Reitan utenfor Bodø i Nordland, og fjellhallen på Rygge flystasjon i Østfold.

Hvor plasseringen av CAOC-senteret i Norge blir, avgjøres før sommeren.

Nærhet til Natos største havn

Nato har to felles luftoperasjonssentre, ett i Tyskland og ett i Spania. I midten av februar 2025 ble det bestemt at det tredje Nato-senteret skal plasseres i Norge. Tre regioner har vært diskutert som aktuelle, igjen står Østfold og Nordland. Luftforsvaret anbefaler Rygge, forsvarssjefen Bodø.

Sammen med stortingspolitikeren Ingjerd Schou (H), satte riksdagspolitiker Ann-Sofie Alm (M) lokaliseringsdebatten rundt Natos nye luftkommandosenter på dagsorden under Svinesundskomiteens årsmøte i slutten av april.

Fra svensk side av grensa ga flere sentrale politikere fra Västra Götaland støtte til Rygge – og politikerne i Østfold.

– Det er Nato og Norge som må ta beslutningen i denne saken. Men det føles naturlig å etablere en flybase i nærheten av Natos største havn i Göteborg. Det gir tilgang til personell og kompetanse fra vår høyteknologiske vestsvenske industri, sier Ann-Sofie Alm (M), til komiteens nettside.

Hun får følge av Østfolds fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap):

– Vi har lenge visst at våre nordiske allierte foretrekker at luftoperasjonssenteret legges til Rygge. Her får vi en svært viktig bekreftelse fra svensk side.

Dagsavisen har spurt det svenske forsvarsdepartementet om de støtter Svinesundskomitéens innstilling til at Natos luftoperasjonssenter i Norge blir plassert på Rygge – henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

Ingjerd Schou (H) og Ann-Sofie Alm (M). (Anja Lillerud, Svinesundskomiteen)

Økt samarbeid

Madeleine Jonsson (Miljøpartiet) er leder i miljø- og regionutviklingsnemnden i Västra Götaland.

– Dette er et spørsmål Norge må beslutte. Men skulle Natos tredje luftoperasjonssenter bli plassert nærme grensa, ser vi positive ringvirkninger for Västra Götaland. Det ville medført en stor arbeidsplass innen sikkerhet, beredskap og flyfart – og bidratt til det felles arbeidsmarkedet vi allerede har med Norge, sier Jonsson.

Madeleine Jonsson (Miljøpartiet) er leder i miljø- og regionutviklingsnemnden i Västra Götaland. (Peter Wahlström / Plint Marketing AB)

– Å få Natos nye luftkommandosenter til Rygge og regionen Østfold – Västra Götaland, er av stor betydning. Rygge lanseres som det beste alternativet av Natos sentralkommando for luftoperasjoner, Luftforsvaret og de andre nordiske landene, og vi håper den norske regjeringen følger anbefalingene, sier Ingjerd Schou (H).

Politiker Per Eriksson (S) i Bengtsfors kommune, mener Sverige og Norge burde samarbeidet på flere områder – og nevner spesielt sivile beredskapslagre.

– Husstandenes private beredskapslagre må hver enkelt selvfølgelig ta ansvaret for selv. Men vi er også avhengig av kommunale lagre, her burde vi ha «visket» ut landegrensa og samarbeidet. Behovene våre er jo like, mener han.

Årsmøtedelegater i Svinesundskomiteen. Rundt bordet f.v. Andreas Catoni fra Västra Götalandsregionen, Ole-Johnny Martinsen fra Råde, Michael Karlsson fra Åmål og Per Eriksson fra Bengtsfors. (Anja Lillerud, Svinesundskomiteen)

SVINESUNDSKOMITÉEN

E6 med Svinesundsbrua på grensen mellom Sverige og Norge. (Martin Næss Kristiansen)

Svinesundskomitéen ble etablert i 1991 og er en grenseregional samarbeidsorganisasjon mellom kommuner og regioner på norsk og svensk side av grensen ved Svinesund. Hovedsakelig i Østfold og Bohuslän i Sverige. Den ble etablert for å fremme samarbeid og utvikling over riksgrensen.

Svinesundskomitéen visjon og mål:

Videreutvikle grenseområdet Østfold – Västra Götaland som den mest livskraftige og bærekraftige skandinaviske grenseregionen.

Fremme bærekraftig utvikling, vekst og arbeidsmarkedet i Svinesundsregionen.

Bidra til at riksgrensen skaper muligheter for innbyggere, besøkende og næringsliv.

