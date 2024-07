Demokraten Adam Schiff ber Biden trekke seg

Schiff sitter i Representantenes hus for California og stiller i senatsvalget for samme delstat i november. Meningsmålinger viser at han ligger svært godt an i senatsvalget.

– Hvis Trump får en ny periode, vil det undergrave selve grunnmuren i vårt demokrati, og jeg er svært bekymret for om presidenten kan slå Trump i november, sier Schiff ifølge avisa Los Angeles Times.

Schiff har tidligere sagt at han tror visepresident Kamala Harris kunne vunnet overveldende over Donald Trump.

Under den første riksrettssaken mot Donald Trump var Schiff hovedaktor. Han har også ledet etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Siden Biden gjorde en lite overbevisende figur i debatten mot Trump 27. juni, har stadig flere demokrater bedt den 81 år gamle presidenten trekke seg. Omtrent 20 demokratiske politikere i Kongressen har så langt bedt Biden tre til side.

