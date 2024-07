CNN: Gjerningsmannen ba om fri fra jobb dagen Trump-attentatet skjedde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen, identifisert som Thomas Matthew Crooks (20), skulle egentlig være på jobb da Trumps valgkampmøte foregikk. Men han sa til sjefen sin at han trengte en fridag fordi «han hadde noe å gjøre», forteller flere politikilder til CNN.

Crooks sa til kollegaer at han kom tilbake på jobb på søndag.

Selv om etterforskerne foreløpig ikke har klart å finne et motiv for attentatet mot ekspresidenten på valgkampmøtet i Butler i Pennsylvania i helgen, prøver de nå å få oversikt over gjerningspersonens aktiviteter i forkant av angrepet.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt