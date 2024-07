Trump vil fortsette å forsvare våpenrettigheter til tross for attentat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var Chris LaCivita som kom med uttalelsene under et arrangement i forbindelse med Republikanernes landsmøte. LaCivita er en sentral rådgiver for Trumps valgkamp.

– Vi kommer til å fortsette med å støtte og forsvare det andre grunnlovstillegget, sa LaCivita.

Det andre tillegget er den delen av den amerikanske grunnloven som sikrer retten til å bære våpen.

Alle delegatene Reuters har snakket med under landsmøtet, er kategorisk imot å stramme inn våpenreglene i USA. De fleste av dem vil heller styrke fokuset på mental helse.

Mange republikanske politikere fremhever ofte at psykisk lidelser forårsaker skytehendelser, mens det er vanligere at demokrater tar til orde for strengere våpenlover.

– Det handler kun om mental helse. Retten til å bære våpen er innskrevet i grunnloven. Begynner du å krenke den rettigheten, åpner du for å gjøre det samme med andre rettigheter, sier en delegat fra delstaten Montana.

Etterforskere jobber fremdeles med å finne ut av motivet til Thomas Matthew Crooks, mannen bak attentat mot Trump.

I februar lovet Trump å omgjøre alle våpenrestriksjoner innført av president Joe Biden.

