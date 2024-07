Kommandant fra Kosovo dømt til 18 års fengsel for krigsforbrytelser

Forbrytelsene ble begått i 1998-99 under Kosovos opprør mot serbiske styrker. Ifølge aktor Alex Whiting fant overgrepene sted i den albanske landsbyen Kukës nær grensa til Kosovo.

Tribunalet fant Pjetër Shala skyldig i drap, tortur og tilfeldig innestengning av mennesker. Dette skjedde mens han var ansvarlig for et provisorisk fengsel der folk ble mishandlet og minst én person ble drept, heter det i dommen.

UCK-geriljaen holdt krigsfanger i et gammelt fabrikklokale. Fangene, de fleste av dem kosovoalbanere anklaget for å samarbeide med serberne, ble ifølge tiltalen banket opp med jernstenger og torturert på annet vis. En fange døde av torturen han ble utsatt for.Shala gikk under tilnavnet «Kommandant Ulv». Han hevdet under rettssaken at anklagene mot ham er fabrikkert og erklærte seg «fullstendig uskyldig».Shala ble pågrepet i Belgia i 2021 og deretter overlatt til krigsforbrytertribunalet.

Tribunalet er formelt en del av Kosovos eget rettsvesen, men det finansieres av EU, har internasjonale aktorer og dommere og ble flyttet til Haag av sikkerhetsgrunner.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt (+)