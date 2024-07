Kagame fikk nesten alle stemmene i valget i Rwanda

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge landenes valgkommisjon er 79 prosent av stemmene talt opp. De peker mot en marginal fremgang for presidenten, som fikk 98,79 prosent ved forrige valg i 2017.

De to utfordrerne sitter bare igjen med smulene: 0,53 prosent for Frank Habineza og 0,32 prosent for Philippe Mpayimana.

Paul Kagame har i praksis styrt Rwanda med jernhånd siden folkemordet i 1994 og har vært president siden 2000. Det var aldri noen reell tvil om utfallet av årets valg. I forkant har Kagame blitt anklaget for å kneble opposisjonen, og mange fremtredende kandidater er blitt nektet å stille.

