Fremskynder høring med spionsiktet journalist i Russland

Opprinnelig var høringen satt til den 13. august, men ble fremskyndet til torsdag, sier den russiske domstolen som behandler saken. Avgjørelsen ble tatt etter forespørsel fra Gershkovichs forsvarer.

Rettssaken mot Gershkovich startet i den 26. juni i den russiske byen Jekaterinburg. Den 32 år gamle amerikaneren ble i fjor vår pågrepet under en reportasjereise, anklaget for å ha innhentet hemmeligstemplet informasjon om den russiske stridsvognprodusenten Uralvagonzavod.

Ifølge russisk påtalemyndighet gjorde Gershkovich dette på oppdrag fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, noe både han selv, Wall Street Journal og amerikanske myndigheter nekter for. I en uttalelse fra juni hevder den amerikanske ambassaden i Moskva at saken handler om at Kreml bruker amerikanske borgere til å nå sine politiske mål.

Verken journalister, venner, familiemedlemmer eller amerikanske diplomater får adgang til rettslokalet.

