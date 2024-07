Elendig kakaosesong i Ghana går utover sjokoladeprisene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Også i Elfenbenskysten, som er den største produsenten, har det blitt høstet inn langt mindre kakao enn vanlig. Til sammen står de to vestafrikanske landene for rundt 60 prosent av verdens forsyning av sjokoladeråstoffet.

Dårlig vær og syke trær er årsakene til problemene. I tillegg rammes kakaoproduksjonen i Ghana av smugling og ulovlig gruvedrift. Særlig regionene Ashanti og Western South er hardt rammet av alle disse faktorene. Gruvedriften er mer lukrativ enn kakaodyrking, slik at man mister arbeidskraft.

Kakaoprisene har steget kraftig allerede i år, noe som naturligvis også påvirker sjokoladeprisene. For et drøyt år siden kostet et tonn kakaobønner rundt 3400 dollar, mens prisen nå er 8450 dollar, ifølge tallene til TradingEconomics.

