FN bekymret for stagnerende barnevaksinasjon

I en rapport mandag advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef) om farlige hull i vaksinedekningen. Det øker faren for utbrudd av sykdommer som meslinger.

I fjor fikk 84 prosent av verdens barn – 108 millioner barn – tre doser av trippelvaksinen mot difteri, stivkrampe og kikhoste. Det er like stor andel som året før. I 2022 var det en marginal oppgang, men dagens tall er markant lavere enn før pandemien, da dekningen lå på 86 prosent.

– Ikke på rett spor

– Den seneste trenden viser at i mange land er det altfor mange barn som ikke fanges opp, sier Unicef-sjef Catherine Russell.

Sammenlignet med nivåene før pandemien, er det nå 2,7 millioner flere barn som er uvaksinert eller undervaksinert, ifølge de to FN-organene.

– Vi er ikke på rett spor. Den globale vaksinedekningen har fortsatt ikke kommet seg helt etter den historiske tilbakegangen vi så under pandemiens, sier WHOs vaksinesjef Kate O'Brien.

– De mest sårbare i fare

Tallet på barn som ikke har fått noen vaksiner, gikk i fjor opp til 14,5 millioner, fra 13,9 millioner i 2022 og 12,8 millioner i 2019, viser tallene som ble lagt fram mandag.

– Dette setter de mest sårbare barna i fare.

Noe som gjør bekymringen enda verre, er at over halvparten av de uvaksinerte barna lever i sårbare og konfliktutsatte land. Manglende tilgang på næring, sikkerhet og helsetjenester gjør at de er ekstra utsatt for å pådra seg sykdommer som ellers kan unngås.

I slike land er det også større risiko for at barn ikke får alle sprøytene med vaksiner. 6,5 millioner barn fikk ikke den tredje dosen med trippelvaksine, som er nødvendig for å oppnå beskyttelse.

Meslinger bekymrer

WHO og Unicef er også bekymret for etterslepet i vaksinering mot meslinger – en av verdens mest smittsomme sykdommer – samtidig som antall utbrudd verden over øker kraftig.

– Meslingutbrudd er kanarifuglen i kullgruva, som avdekker og utnytter huller i vaksineringen og rammer de aller mest sårbare først, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

I fjor var det bare 83 prosent av verdens barn som fikk den første dosen med meslingvaksine gjennom helsetjenestene. Også det er like mange som året før, men en nedgang fra 86 prosent før pandemien.

Bare 74 prosent fikk den nødvendige andredosen, mens det kreves 95 prosent dekning for å unngå utbrudd. 35 millioner barn mangler fullgod beskyttelse mot meslinger.

– Dekningen er for lav til hindre utbrudd og oppnå mål om utrydding, sier Unicefs vaksinesjef Ephrem Lemango.

103 utbrudd

Han påpeker at det ble bekreftet 300.000 tilfeller av den svært smittsomme sykdommen i fjor, en tredobling fra året før.

De siste fem årene er det registrert meslingutbrudd i 103 land. Lav vaksinedekning under 80 prosent anses for å være en vesentlig bakenforliggende faktor.

I 91 land med god dekning, er det ikke registrert utbrudd.

– Det skremmende er at nesten tre av fire spedbarn lever i de områdene der risikoen for utbrudd er høyest, sier Lemango.

Han forteller at ti kriserammede land – inkludert Sudan, Jemen og Afghanistan – står for over halvparten av barna som ikke er vaksinert mot meslinger.

Gledelig vekst for HPV-vaksine

En mer positiv nyhet i mandagens rapport er en kraftig vekst i vaksinasjon mot HPV-viruset, som kan forårsake kreft i livmorhalsen.

Vaksinen når likevel bare 56 prosent av tenåringsjenter i høyinntektsland og bare 23 prosent i lavinntektsland. Begge deler er langt unna målet om 90 prosents dekning.

