Alberto Fujimori satser på comeback som Perus president

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Min far og jeg har snakket sammen og blitt enige om at han skal være presidentkandidat i 2026, sir datteren, som leder landets viktigste høyreparti.

Japanskættede Fujimori ledet landet med jernhånd fra 1990 til 2000. han sto blant annet bak en militæroffensiv mot maoistgeriljaen Den lysende sti (Sendero luminoso), som i all hovedsak ble nedkjempet.

Mens noen husker ham som en nyliberal leder som sørget for økonomisk vekst og knuste opprørerne, husker andre ham som skruppelløs og autoritær.

i 2009 ble Fujimori dømt for massakrer begått av såkalte dødsskvadroner i 1991 og 1992. 25 mennesker, inkludert et barn, ble drept i de to massakren, som ble påstått å være en del av kampen mot maoistene.

I fjor ble den aldrende ekspresidenten løslatt på humanitært grunnlag, men det er uklart om dommen likevel gjør at han ikke kan stille i valget om to år.

I 2018 fant legen en svulst i lungene hans, og sist måned ble Fujimori lagt inn på intensivavdeling med hoftebrudd. Datteren mener han likevel er sterk nok til å prøve se g på en ny runde som president.

Etter at Fujimoris kone gikk fra ham i 1994 og kalte ham en tyrann, tok datteren over funksjonen som Perus førstedame. Hun stilte også til valg i 2011 og 2016, men tapte med knapp margin i andre valgomgang. Hun har også sittet i Perus nasjonalforsamling.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt