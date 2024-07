FBI om mistenkt attentatmann: – Ingen tegn til psykisk sykdom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har ikke funnet noen indikasjoner på at den mistenkte har en historie med psykiske helseproblemer, sier en talsperson for FBI søndag kveld.

Ifølge FBI blir drapsforsøket på Trump etterforsket som både et attentat og en nasjonal terrorhendelse.

Det er ikke bekreftet om den mistenkte trodde på en spesiell ideologi. Det er heller ikke funnet noen problematiske innlegg på hans sosiale medier-kontoer så langt, ifølge FBI.

De bekrefter imidlertid at våpenet som ble brukt i skytingen, var av typen AR-556, og at de tror det ble lovlig kjøpt av den nå avdøde mistenktes far.

FBI bekrefter også at det ble gjort funn av en mistenkelig gjenstand i den mistenktes bil som sto parkert ved åstedet for skytingen.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt