«The Simpsons» spår framtiden igjen: Cypress Hill spilte i Royal Albert Hall

Den amerikanske hiphopgruppa Cypress Hill, kjent for låter som «Insane in the Brain» og «Hits from the Bong», fikk denne uka en helt spesiell opplevelse i London.

Onsdag kveld fulgte de i en rekke store stjerner, som Åge Aleksandersen, sine fotspor, da de spilte i Royal Albert Hall.

Med London symfoniorkester i ryggen ga de en opptreden som av blant annet The Telegraph har fått strålende kritikk.

Men det er ikke nødvendigvis opptredenen i seg selv som har skapt stor ståhei. Konserten har nemlig blitt holdt før.

I en «Simpsons»-episode fra 1996.

Spilte «Insane in the Brain»

Helt like er nok ikke de to scenarioene, men en smakebit av konserten har nok oppmerksomme «Simpsons»-seere bevitnet i tegnefilm-format før.

I den opprinnelige episoden, ved navn «Homerpalooza», er familien Simpson backstage på et konsertarrangement, og en av de ansatte spør hvem som har bestilt London symfoniorkester.

Den animerte versjonen av Cypress Hill diskuterer med hverandre om det er de som har gjort det, før de til slutt spør:

– Kan dere «Insane in the Brain»? som er én av deres mest kjente låter.

Vi får så se et kort klipp av de to bandene som spiller sammen.

Knyttet kontakt

Det er nemlig et kjent fenomen, og en populær konspirasjonsteori, at TV-serien har en tendens til å forutse framtida.

Basert på kommunikasjonen mellom de to aktørene i sosiale media, er det nok rimelig å anta at dette samarbeidet i større grad kommer som en respons på TV-episoden, heller enn at framtida faktisk har blitt forutsett.

I referanse til episoden, la hiphopgruppa i 2017 ut et innlegg på X, hvor de hintet i London symfoniorkester sin retning.

Orkesteret republiserte innlegget på sin egen konto, og svarte følgende:

– Vi spiller for det meste klassisk … men vi kan gi det et forsøk.

Svaret fra orkesteret, var en replikk fra serien.

Det var denne utvekslingen på X, den gang Twitter, som skal ha satt i gang kommunikasjonen. Det bekrefter Mario de Sa, som er ansvarlig for symfoniorkesterets eksterne engasjement, ifølge New York Times.

We mostly play classical… but we’ll give it a shot. 🙌 @cypresshill https://t.co/2XT3Z5tVsJ — London Symphony Orchestra (@londonsymphony) April 25, 2017

– Skulle klart å treffe jeg også

Fredrik Sjaastad Næss er én av to programledere for Konspirasjonspodden, som på selverklært basis er en podkast som «tar konspirasjoner på alvor».

Han forklarer at «The Simpsons»-konspirasjonen, kort og godt, går ut på at det er folk som mener at manusforfatterne av serien kan spå framtida.

De hadde i 2019 en episode av podkasten som handlet om nettopp «The Simpsons». Der tok de stilling til om de trodde på at serieskaperne forutser framtida.

– Jeg mener ganske bestemt at vi ble enige om at vi ikke tror på det, men at det er et bevis på at de som skriver episodene er forbanna gode til å skrive. Det er nok heller dyktige manusforfattere enn at de kan spå framtida, sier programlederen.

Han synes denne ukens hendelse er morsom, men er altså ingen tilhenger av teorien.

– Jeg leste at det nesten er 800 episoder av «The Simpsons», så det ville jo nesten vært rart om de ikke hadde truffet på noen ting. De bommer jo og på flere ting enn de treffer på, sier han, og legger til:

– Om jeg hadde vært manusforfatter av så mange episoder, så skulle jeg klart å treffe på noe jeg også. Så freidig skal jeg tørre å være.

Her får du noen flere eksempler på angivelige «Simpsons»-profetier:

Pandemien

Denne har blant annet Reuters avkreftet.

Konspirasjonsteorien som gikk viralt i starten av koronapandemien i 2020 baserte seg på en «Simpsons»-episode fra 1993.

I episoden refereres det til «Osaka Flu», eller «Osaka-influensaen», som skal ha ankommet USA.

Ifølge mediehuset var det en rekke bilder som ble spredt under starten av pandemien hvor ordene «CORONA VIRUS», samt bilder av viruset, hadde blitt redigert inn i en nyhetssending fra TV-programmet.

Én av to manusforfattere av episoden, Bill Oakley, sa til Reuters at «Simpsons» ofte har en tendens til å virke som om de forutser framtiden. Han mener dette er fordi de ofte skaper satire av aktualiteter i samtiden og at historien ofte «gjentar seg selv».

Familien Simpson er kjente for et satirisk skråblikk på samfunnet. Forutser de også framtiden? (Disney+)

President Trump

I en episode fra 2000 har én av hovedkarakterene, Lisa Simpson, blitt president i USA. Hun tar over en økonomi som ble kjørt i grøfta av den tidligere presidenten i landet, som altså skal ha vært Donald Trump.

– Som dere vet har vi arvet litt av en økonomisk situasjon av president Trump, sier hun til sine ansatte.

Ifølge Hollywood Reporter skal manusforfatter Dan Greaney ha omtalt episoden som en «advarsel til Amerika», og den ble framstilt som en respons på at amerikanere holdt på å bli «gale».

Terrorangrepet 9/11

Dette er ett av eksemplene konspirasjons-podkaster Sjaastad Næss selv trekker fram.

– Det er en avis som selges der overskriften er New York, den koster 9 dollar og det er en silhuett av Twin Towers i bakgrunnen, forklarer han.

Dette er noe en av serieskaperne, Al Jean, har kalt et «sinnssykt sammentreff», ifølge New York Post.

Sjaastad Næss ser heller ikke på dette som en legitim profeti, selv om episoden først ble sendt fem år før tidenes dødeligste terrorangrep fant sted.

– Ja, de treffer, men samtidig ikke. Det er bare at konspirasjonsteoretikerne er gode til å lete, og om man leter, så finner man noe.

