Rettssaken mot Alec Baldwin er avvist

Baldwin sto for retten i Santa Fe i delstaten New Mexico, tiltalt for uaktsomt drap. Han gråt og omfavnet de to forsvarerne sine etter dommer Mary Marlowe Sommers beslutning.

Deretter snudde han seg og ga en klem til sin gråtende kone Hilaria i tolv sekunder. Han klemte også sin søster Elizabeth Keuchler, som i likhet med de øvrige familiemedlemmene hadde brutt ut i gråt. Deretter forlot Baldwin rettslokalet i en bil som sto utenfor rettsbygningen, uten å uttale seg til mediene.

Dommeren sendte tidligere fredag juryen hjem for dagen for å ta stilling til begjæringen fra Baldwins forsvarere om å avvise saken. Sommer har nå gitt dem medhold i at politiet og aktoratet har holdt tilbake bevis knyttet til ammunisjonen som var i våpenet som Baldwin avfyrte mot filmfotograf Halyna Hutchins.

– Påtalemyndighetens forsettlige tilbakeholdelse av denne informasjonen var bevisst og overlagt, sa Marlowe Sommer.

– Den sene oppdagelsen av dette bevismaterialet under rettssaken har hindret effektiv bruk av beviset på en slik måte at det har påvirket den grunnleggende rettferdigheten i saksprosessen, sa dommeren.

Våpenleverandør

Striden har dreid seg om hvem som hadde ansvaret for at ammunisjonen som var i våpenet, havnet på filmsettet.

Spørsmålet rundt ammunisjonen kom opp i retten tidligere fredag da åstedstekniker Marissa Poppel vitnet i saken.

Baldwins advokat Alex Spiro antydet med sine spørsmål at Poppel og andre myndigheter hadde for nære bånd til filmens våpenleverandør Seth Kenney og derfor ikke tilstrekkelig undersøkte om Kenney var ansvarlig for at den dødelige ammunisjonen nådde settet.

Kenney, som ikke er anklaget i saken og som skulle ha vitnet mot Baldwin, har avvist at han leverte ekte patroner til filmsettet.

Det var under innspillingen av westernfilmen «Rust» 21. oktober 2021 at Baldwin under øving rettet en pistol mot Hutchins. Det ble avfyrt et skarpt skudd som tok livet av Hutchins, og filmens regissør Joel Souza ble såret.

Uvitende

Hollywood-stjernen har nektet straffskyld og sagt han ikke visste at rekvisittvåpenet var ladd. Han har også sagt at han ikke trykket på avtrekkeren.

Baldwin har før rettssaken startet hevdet at revolveren ble avfyrt ved et uhell og at han fulgte instruksjoner om å peke den mot Hutchins, som på det tidspunktet sto bak kameraet. Uvitende om at revolveren var ladet, har Balwin sagt at han trakk tilbake hanen, ikke avtrekkeren, og at et skudd så ble avfyrt.

Innspillingsleder Dave Halls, som ga Baldwin våpenet, har tidligere fortalt etterforskere at han husker å ha sett ammunisjon i rekvisittvåpenet før han ga det til Baldwin. Det hender at det brukes falsk ammunisjon i rekvisittvåpen.

Halls ga Baldwin våpenet og sa «cold gun», bransjespråk for et ufarlig våpen.

To dømt tidligere

Aktoratet har i retten hevdet at Baldwin oppførte seg uvørent og skjødesløst på filmsettet, og at han gjentatte ganger har endret forklaring.

Det var satt av ti dager til rettssaken, som startet tirsdag og nå altså er avvist. Baldwin kunne ha blitt dømt til opp til 18 måneder i fengsel hvis han ble funnet skyldig.

«Rust»-skytingen har allerede vært gjennom flere rettsrunder. Våpenansvarlig for filmen, Hannah Gutierrez-Reed, er dømt til 18 måneders fengsel for uaktsomt drap etter å ha ladet våpenet, en dom hun har anket.

Onsdag denne uken pekte Baldwins forsvarer Alex Spiro på Gutierrez-Reed og sikkerhetssjef Dave Halls, som også er dømt fra før. Spiro sa at de to ikke hadde sjekket patronene for å forsikre seg om at det var trygt for Baldwin å bruke våpenet.

– Det var folk der som hadde ansvar for våpensikkerheten. Det var deres ansvar å sørge for at det var trygt å vifte med våpenet, sikte og trekke av, slik skuespillere gjør. Alec Baldwin gjorde ikke noe ulovlig, sa Spiro i sitt innlegg.

Baldwins forsvarere har sagt at påtalemyndigheten har vært mer interessert i å straffeforfølge Baldwin enn å finne kilden til den skarpe ammunisjonen.

Ble først henlagt

Saken mot Baldwin ble først henlagt etter at advokatene hans la fram bilder som viste at våpenet var modifisert, noe de mener gjorde at det lettere ville gå av.

Etter at en FBI-rapport viste at våpenet fungerte som normalt, ble tiltalen gjenopprettet av en såkalt storjury.

Baldwin, kjent for sine roller i storfilmer som «The Hunt for Red October», Martin Scorseses «The Departed» og komiserien «30 Rock», har i sitt forsvar sagt at han som skuespiller må kunne stole på de profesjonelle folkene han har rundt seg. Han har også tidligere hatt roller der han har måttet håndtere våpen.

Bevismaterialet ble ikke registrert i samme filmappe som resten av «Rust»-saken og ble ikke lagt fram for Baldwins forsvarere da de undersøkte ballistisk bevismateriale i april.

Kenney, som leverte ammunisjonen, var en nær venn av Gutierrez-Reeds far Thell Reed. Aktor Kari Morrissey sa i retten at Reed forsøkte å tillegge andre enn hans egen datter skyld.

– Dette er et forgjeves forsøk som ikke har verdi som bevismateriale i det hele tatt, sa Morrissey tidligere fredag.

– Dette er bare en mann som prøver å beskytte datteren sin, sa Morrissey.

Aktoratet: Stolt over arbeidet vårt

En annen aktor, Erlinda Ocampo Johnson, trakk seg fra saken tidlig fredag. Spiro spurte henne om hun trakk seg basert på bevismaterialet som ble diskutert. Morrissey svarte at hun trodde kollegaen trakk seg fordi saken gikk for åpne dører.

Utenfor rettslokalet senere fredag sa Morrissey til journalister at hun respekterer dommerens beslutning om å avvise saken, men hun mener det ikke var grunn til å tro at bevismaterialet som lå til grunn for dommerens avgjørelse, kunne knyttes til filmsettet.

– Betydningen av bevismaterialet var blitt misforstått av forsvarerne, sa Morrissey.

– Vi gjorde alt som var menneskelig mulig for å gi Halyna og familiens hennes rettferdighet, og vi er stolt over arbeidet vårt, sa Morrissey.

Hutchins' foreldre og søster har tidligere anlagt sivile søksmål mot Baldwin og de andre «Rust»-produsentene. Disse søksmålene har ligget på hold i påvente av utfallet i «Rust»-rettssaken mot Baldwin.

