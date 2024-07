95 år gammel holocaust-fornekter anker hetsdom

Det opplyser en talsperson for domstolen i Hamburg fredag.

Haverbeck ble i juni dømt til ett år og fire måneders fengsel for å ha hevdet at konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig kun var en arbeidsleir, og ikke et sted hvor mennesker ble utsatt for massedrap.

Hamburg-domstolen sa i juni at fire måneder av Haverbecks dom ville bli ansett som allerede sonet på grunn av den lange tiden det har tatt å få saken opp for retten.

Haverbeck er en kjent skikkelse i tyske høyreekstreme miljøer. Hun er også god kjent for de tyske domstolene. Hun ble første gang dømt i 2004, og hun sonet mer enn to år i fengsel for holocaust-fornektelser fra 2018 til 2020.

