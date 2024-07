Starmer sier Storbritannias forhold til USA er det sterkeste noen gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han kom med uttalelsen da han møtte USAs president Joe Biden i Det hvite hus onsdag.

– Det spesielle forholdet er så viktig. Det ble meislet ut under vanskelige omstendigheter og har vart så lenge, og er nå sterkere enn noen gang, sa Starmer.

Møtet fant sted i Det hvite hus torsdag, på sidelinjen av Nato-toppmøtet i den amerikanske hovedstaden. Starmer kalte besøket, som fant sted under en uke etter valgseieren i London, en mulighet til å forplikte seg på nytt til både Nato og det han kalte det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia.

Biden ga uttrykk for å støtte Starmers ønske om tettere forsvarssamarbeid mellom USA og Europa, og presidenten sa at han ser på Storbritannia som en transatlantisk knute som holder de to kontinentene sammen.

Starmer ønsker å inngå en ambisiøs ny sikkerhetspakt mellom Storbritannia og EU for å styrke forsvarssamarbeidet med viktige allierte som Frankrike og Tyskland.

