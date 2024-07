Axios: Senatets leder åpner for Biden-erstatter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Schumers offisielle standpunkt er at han står sammen med Biden. Men privat har Schumer signalisert til donorer at han er åpen for en annen presidentkandidat enn Biden, erfarer Axios.

Nyhetsnettstedet viser til tre personer med kjennskap til saken og som sier at Schumer de siste tolv dagene har lyttet til ideer og forslag fra donorer om hva de mener er den beste veien videre fremover for partiet.

En talsmann for flertallslederen vil ikke kommentere saken.

Ifølge Axios har ikke Schumer antydet hvem, hvis noen, han mener kan være en bedre egnet kandidat enn Biden. Schumers fokus er å hindre tidligere president Donald Trump fra å vinne valget, samt beholde det demokratiske flertallet i Senatet.

Tidligere onsdag sa en annen tungvekter i partiet, Representantenes hus' tidligere speaker Nancy Pelosi, at «det er opp til presidenten å bestemme» om han skal stå løpet ut. 84-åringen sa at det begynner å haste med en avgjørelse fra den tre år yngre presidenten, og hun oppfordret ham til å fatte en beslutning fordi tiden er i ferd med å renne ut.

Saftig kjendis-kritikk

Hollywood-skuespiller George Clooney, som er en stor bidragsyter til Demokratene, oppfordret onsdag Biden til å trekke seg.

– Vi kommer ikke til å vinne i november med denne presidenten. Og på toppen av det, så kommer vi ikke til å vinne Representantenes hus, og vi kommer til å miste Senatet, skrev Cooney i en kronikk i New York Times.

– Det er knusende å måtte si det, men den Joe Biden jeg møtte for tre uker siden på en innsamlingsaksjon, var ikke den Joe «big F-ing deal» Biden fra 2010. Han var ikke engang Joe Biden fra 2020. Han var den samme mannen som vi så i debatten, skrev Clooney, med henvisning til Bidens debatt mot Donald Trump på CNN 27. juni – en debatt som har utløst bekymring og skepsis rundt Bidens helsetilstand og evne til å fortsette.

Hollywood-skuespiller Michael Douglas fulgte opp senere onsdag og sa at han er «dypt, dypt» bekymret over Biden. Bidens valgkampstab har svart på Clooneys kronikk ved å vise til presidentens uttalelse fra mandag, der han sa at han skal stå løpet ut.

Ni kongressrepresentanter

Samtidig øker antallet demokratiske kongressrepresentanter som offentlig ber Biden gi seg.

Onsdag gikk Pat Ryan fra New York ut og sa at Biden bør trekke seg fra presidentvalgkampen. Onsdag kveld kom kongressrepresentant nummer ni på banen – Earl Blumenauer fra Oregon. Biden bør ikke være partiets presidentkandidat, uttalte Blumenauer.

De sju demokratene i Representantenes hus som tidligere har offentlig gått ut og oppfordret Biden til å trekke seg fra valgkampen, er Angie Craig (Minnesota), Mike Quigley (Illinois), Seth Moulton (Massachusetts), Raul Grijalva (Arizona), Lloyd Doggett (Texas), Adam Smith (Washington), og Mikie Sherrill (New Jersey).

Senator-motstand

Sent tirsdag kveld gikk den demokratiske senatoren Michael Bennet fra Colorado ut som den første i Senatet til å stå fram offentlig med kritikk mot Biden.

– Donald Trump ligger an, tror jeg, til å vinne dette valget, og kanskje vinne det med stor margin, og også ta med seg Senatet og Representantenes hus, sa Bennet i et intervju med CNN.

Men Bennet ville ikke selv oppfordre Biden til å trekke seg.

– Vi bør ha en diskusjon om det, sa Bennet på spørsmål om Biden bør tre til side som partiets presidentkandidat.

– Det er noe som presidenten selv må vurdere, sa Bennet.

Onsdag ble senator Peter Welch fra Vermont den første demokraten i Senatet til å si offentlig at Biden bør skrinlegge forsøket på å bli gjenvalgt som president.

– Jeg oppfordrer president Biden til å trekke seg fra valgkampen, til det beste for landet, skrev Welch i en kronikk i Washington Post.

Trump tilbake

Tidligere president Donald Trump (78) er samtidig tilbake på krigsstien etter flere dager utenfor rampelyset. På et valgmøte i Florida tirsdag anklaget han Biden for å ha skapt «den største dekkhistorien i politisk historie» når det gjelder helsetilstanden.

Samtidig har republikanere i Representantenes hus begynt å stramme skruene. Den republikansk-ledede kontrollkomiteen (Oversight and Reform Panel) har innkalt tre høytstående Biden-rådgivere til å forklare seg om presidentens helse.

Det dreier seg om rådgiver Anthony Bernal for førstedame Jill Biden, Annie Tomasini, som er visepersonalsjef, og seniorrådgiver Ashley Williams. De tre har fått frist til 17. juli med å svare på stevningene.

Innen den tid kommer både demokratene og republikanernes øyne til å være festet på Biden når han fredag denne uken gjenopptar valgkamparbeidet med et besøk til Michigan.

Mandag skal Biden intervjues av TV-stasjonen NBC. Intervjuet skal gjøres av NBCs nyhetsanker Lester Holt i løpet av mandagen og deretter bli sendt på luften senere samme kveld. Det blir også strømmet, opplyser en talsperson for TV-stasjonen.

