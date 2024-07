AfD kunngjør ny gruppering i EU-parlamentet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det tyske ytterliggående høyrepartiet AfD har funnet nok likesinnede i EU-parlamentet til å danne en ny egen gruppe. Onsdag ble Selvstendige nasjoners Europa (ESN) dannet. 14 AfD-medlemmer utgjør parlamentsgruppens kjerne. Polen, Slovakia, Ungarn, Tsjekkia, Bulgaria, Litauen, Frankrike og Spania er blant de andre landene som er representert.

Jeg er glad for at grunnleggelsen av gruppen i EU-parlamentet vil gjennomføre et prosjekt som jeg har jobbet med i årevis, skriver den kontroversielle AfD-politikeren Maximillian Krah. Krah er utvist fra EU-parlamentet på grunn av uttalelser om Tysklands nazistiske fortid.

Det gjenstår kun for gruppen å informere parlamentets leder, Roberta Metsola, om gruppens dannelse. Offisiell bekreftelse ventes å bli gitt i et parlamentarisk møte i Strasbourg neste uke.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om