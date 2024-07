Enda en kongressrepresentant ber Biden trekke seg

– Og fordi jeg vet at president Biden bryr seg sterkt om vårt lands fremtid, ber jeg om at han erklærer at han ikke kommer til å stille til gjenvalg, og at han skal hjelpe oss gjennom prosessen med å finne en ny kandidat, sier Sherrill, som representerer delstaten New Jersey, i en uttalelse.

Hun er den sjuende demokraten i Representantenes hus som offentlig har bedt Biden skrinlegge forsøket på å bli gjenvalgt som president, etter hans tafatte opptreden under debatten mot republikanernes presidentkandidat Donald Trump i slutten av juni.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)