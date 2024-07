Frankrikes tidligere førstedame siktet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge en kilde ved fransk påtalemyndighet mistenkes Bruni-Sarkozy for å ha skjult beviser og for å ha vært i kontakt med andre involverte i saken i den hensikt å begå lovbrudd.

56-åringen nektes nå å ta kontakt med de øvrige involverte i saken, med unntak av ektemannen, tidligere president Nicolas Sarkozy.

En fransk ankedomstol opprettholdt i februar i år en tidligere dom mot Sarkozy for brudd på reglene om valgkampfinansiering i 2007.

Sarkozy er dømt til ett års fengsel, der halvparten er gjort betinget. Dommen åpner for alternativ soning, for eksempel med fotlenke, i stedet for fengsel.

Sarkozy var president fra 2007 til 2012, og tross en rekke rettssaker og granskinger rundt valgkampfinansieringen, er han fortsatt innflytelsesrik i konservative kretser og har et godt forhold til dagens president Emmanuel Macron.

