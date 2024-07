FN-topp: – Krigsforbrytelse å angripe sykehus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Å bevisst rette angrep mot et beskyttet sykehus er en krigsforbrytelse, og de skyldige må stilles til ansvar. Disse hendelsene er del av et svært bekymringsfullt mønster med systematiske angrep mot helsevesenet og andre deler av sivil infrastruktur i hele Ukraina, sier Joyce Msuya, som er fungerende assisterende generalsekretær for humanitære saker.

Flere helseinstitusjoner, blant andre det største barnesykehuset i hovedstaden Kyiv, ble angrepet med raketter av Russland mandag.

Minst to mennesker ble drept, et antall som trolig ville vært langt høyere om ikke sykehuset var blitt evakuert i forkant.

