Britisk fengselsombud sjokkert over forholdene i utlendingsinternat

I en ny rapport beskrives forholdene som kaotiske og preget av omfattende vold og narkotikabruk.

Det har også vært flere alvorlige selvmordsforsøk blant de rundt 700 mennene som er innesperret i den forfalne bygningen. Rapporten ble offentliggjort tirsdag og siteres blant annet av BBC.

Flere voldshendelser

Antall voldshendelser er doblet siden den siste inspeksjonen, ifølge rapporten. Inspektørene kunne kjenne lukten av cannabis, og de så enkelte innsatte røyke i fellesområder uten at de ble tilsnakket av personalet, som stort sett befant seg på kontorer med «ingen adgang»-skilt.

– Kaoset vi så ved Harmondsworth var helt sjokkerende, og vi forlot stedet sterkt bekymret for at noen av de som holdes innesperret der, er i umiddelbar fare for å bli skadet, sier sjefinspektør Charles Taylor.

Bygningen skal i utgangspunktet brukes til å sperre inne personer som skal deporteres etter å ha fått avslag på asylsøknaden.

Myndighetene får kritikk

Taylor understreker at ingen bør sitte innesperret i slike sentre uten at de skal sendes ut av landet innen kort tid.

Likevel har det vist seg at rundt 60 prosent av fangene etter hvert blir løslatt, og at kun en tredel blir deportert. Ifølge Taylor reiser det spørsmål om hvorfor så mye av skattebetalernes penger går til å sperre dem inne i utgangspunktet.

Taylor sier han tok saken opp med den forrige regjeringens innenriksminister, James Cleverly, men uten å få svar.

