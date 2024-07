Våteste Roskilde på 17 år

I løpet av festivaluken kom det 65,8 millimeter nedbør, viser nye tall fra Danmarks Metrologiske Institut (DMI). Verst var det søndag 30. juni, da det falt 35,2 millimeter regn på festivalen – altså over halvparten av den samlede nedbørsmengden.

«Drukner i regn», meldte danske medier som BT om festivalens første dag forrige uke. Dette var dagen da norske Ramón stilte på scenen. Han lot seg ikke merke, men skrev på Instagram:

– Takk Roskilde, denne var én for historiebøkene.

Klimaendringer

De store mengdene nedbør i Roskilde-uken skyldes den kraftige vinden og bygene, som passerte landet gjennom siste uke, ifølge klimatolog ved DMI, Thomas Askjær, til Ritzau.

Han kaller det en tilfeldighet at nedbøren kom akkurat under Roskilde-festivalen, men sier det generelt er klimaforandringenes skyld at vi ser et voldsommere vær.

– Slik været arter seg i dag i lyset av klimaforandringer, så får vi mer ekstreme værsystemer. Derfor er det risiko for at vi får noen dager med svært kraftig regn og blåst, sier han.

Både torsdag 4. juli og lørdag 6. juli kom det litt over 11 millimeter nedbør, viser tallene.

Sist gang det regnet like mye var i 2007, da det falt 85,4 millimeter nedbør i løpet av Roskilde-uken. Da kom 44,6 millimeter regn på én dag.

Tørre festival-år

Men det har også svingt andre veien: Tallene fra danske meteorologer viser at det i 2018 falt null millimeter nedbør i Roskilde-uken, slik tilfellet også var i 2005. I 2011 og 2017 kom det litt over 28 millimeter nedbør i løpet av festivaluken, noe som er den største mengde regn mellom 2007 og 2024.

Likevel er årets regn ikke definert som «skybrudd»: Da må det falle minst 15 millimeter regn på en halvtime. Det gjorde det ikke på Roskilde i år: Da var det «bare» snakk om 10 millimeter på 30 minutter.

