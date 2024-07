Tyskland uttrykker lettelse over valgresultatet i Frankrike

– Det ville vært en stor utfordring hvis den franske presidenten hadde vært nødt til å samarbeide med et populistisk ytre høyreparti, sa Scholz til journalister på mandag.

Ytre høyrepartiet Nasjonal samling (RN) kom på tredjeplass i det franske valget søndag, til tross for at de lå best an etter første valgrunde.

– Dette har nå blitt avverget og vi håper at presidenten, men også de nyvalgte representantene, lykkes med å danne en regjering, sa Scholz videre.

– Jeg tror vi sitter igjen med en følelse av lettelse, sa en talsperson for Scholz tidligere mandag

Talspersonen sa også at han ikke kjente til noen samtaler mellom partiene i venstrekoalisjonen Den nye folkefronten, som fikk flest stemmer, og sosialdemokraten Scholz.

