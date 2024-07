Rwanda tar Starmers beslutning om å skrote asylplan til etterretning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Rwanda-planen var død og begravet lenge før den ble satt ut i livet, sa Starmer på sin første pressekonferanse som statsminister.

– Vi noterer oss den britiske regjeringens intensjon om å si opp partnerskapsavtalen for migrasjon og økonomisk utvikling, heter det i en uttalelse fra regjeringen i Rwanda.

– Det var Storbritannia som tok initiativet til dette partnerskapet for å møte krisen med irregulær migrasjon, et problem for Storbritannia, ikke Rwanda, heter det videre.

Britenes tidligere statsminister brukte mye tid og krefter på å få godkjent det omstridte forslaget om å sende asylsøkere til Rwanda.

Planen ville ifølge BBC ha kostet Storbritannia drøyt 5 milliarder kroner over en femårsperiode. Hvor mye Rwanda taper økonomisk på at planen nå skrotes, er ikke kjent.

Sunaks forslag høstet internasjonal kritikk, møtte sterk motstand i Parlamentet og var også gjenstand for flere runder i det britiske rettsvesenet.

Britisk høyesterett slo i en kjennelse i november fast at planen var i strid med folkeretten.

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Les også: De som er overrasket over at noe sånt kan skje i Norge, er stort sett heterofile (+)

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt