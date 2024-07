Russisk teaterduo dømt til seks års fengsel

Regissøren Jevgenija Berkovitsj (39) og dramatikeren Svetlana Petrijtsjuk (44) ble begge pågrepet i mai i fjor etter å ha skrevet og satt opp teaterstykket «Finist, den modige falken» i 2021.

Stykket handler om to russiske kvinner som giftet seg med IS-krigere.

Rettssaken mot de to har gått for lukkede dører i en militærdomstol og har blitt sett på som en test på hvor grensen går for kunstnerisk frihet og ytringsfrihet i Russland i dag.

Begge de to nektet straffskyld under rettssaken, og forsvareren Ksenija Karpinskaja opplyser at dommene vil bli anket.

– Vi kommer selvsagt til å anke denne dommen, selv om vi har lite håp om å vinne fram, sa hun utenfor rettslokalet.

– Men jeg vil at dere skal vite at de er absolutt uskyldige. Det kom ikke fram noe nytt i saken bak de lukkede dørene, sa hun.

Da rettssaken åpnet i mai fortalte de to kvinnene at de satte opp teaterstykket for å ta avstand for all form for terrorisme.

– Jeg satte opp stykket for å forhindre terrorisme. Jeg har bare forakt til overs for terrorister og fordømmer dem, sa Berkovitsj.

