Orban i Beijing – kaller turen for «Fredstokt 3.0»

«Fredstokt 3.0» står det under et bilde som mandag morgen ble publisert på X/Twitter, og som viser Orban etter at han har kommet ut av flyet i Beijing. Her ble han møtt av Kinas viseutenriksminister Hua Chunying og andre representanter for Kinas regjering.

Ifølge den kinesiske statskanalen CCTV møtte han deretter Xi Jinping på Diaoyutai statlige gjestehus. Det er bare to måneder sist gang de to møttes, da Xi var innom Ungarn i forbindelse med en tur til Europa.

Hyller Kinas fredsinnsats

Etter møtet la Orban ut en melding på Facebook der han skriver at det å få en slutt på krigen «avhenger av tre verdensmakter, USA, EU og Kina» – i tillegg til Ukraina og Russland. Innlegget viser et bilde av Orban og Xi som gir hverandre et håndtrykk.

Han la også ut en melding på X der Kina hylles som en viktig aktør i fredsarbeidet mellom Ukraina og Russland, og der han fastslår at det er dette som er grunnen til at han møtte Xi.

– Vi setter stor pris på deres fredsinitiativ når det gjelder konflikten hos Ungarns nabo, skriver han.

«Felles interesser»

Ifølge en kortfattet melding fra Kinas utenriksdepartement skulle Orban og Xi diskutere saker av felles interesse.

Ungarn overtok formannskapet i EU 1. juli. Det første Orban gjorde var å besøke Ukraina og Russland, og ved begge anledninger oppfordret han til en våpenhvile. Turen til Moskva ble imidlertid sterkt kritisert både av andre EU-topper, Ukraina og USA.

Ungarn skiller seg fra andre EU-land ved at Orbans regjering ikke vil levere våpen til Ukraina. Han er den første EU-lederen som besøker Moskva siden april 2022, samtidig som det var hans første besøk i Ukraina siden Russland gikk til krig mot landet.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)