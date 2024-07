Eide: Fordømmer massivt russisk angrep mot Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Minst 20 mennesker er drept, mange titalls er såret, og de fysiske ødeleggelsene er store. Det er svært alvorlig at angrepene igjen har rammet sivile og sivil infrastruktur. Russland har, som krigførende part, ansvar for å beskytte sivile i henhold til den internasjonale humanitærretten, sier Eide i en uttalelse.

De russiske rakettene traff blant annet Ukrainas største barnesykehus, Ohmatdyt-sykehuset i Kyiv.

– Det er særlig opprørende at det nasjonale barnesykehuset Ohmatdyt i sentrum av Kyiv er truffet, med et ukjent antall ofre. Sykehuset må nå evakueres, med den fare og belastning det utgjør for syke og sårbare barn, sier Eide.

Han legger til at Norge siden 2019 har støttet et prosjekt ved dette sykehuset, ledet av Sunnaas sykehus. Målet for prosjektet er kapasitetsbygging innen fysisk rehabilitering av barn.

– Russlands aggresjonskrig mot Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten, og er fordømt av et stort flertall av FNs medlemsstater, inkludert Norge, sier utenriksministeren.

Les også: Det går mot store utskiftninger: Profilene faller fra (+)

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)