Tokyos ordfører gjenvalgt

Kolke, som allerede har vært ordfører i åtte år, fikk over 40 prosent av stemmene, langt foran Shinji Ishimaru, tidligere ordfører i Hiroshima. På tredje plass kom Renho fra Det konstitusjonelle demokratiske parti.

Kolke hører til Japans konservative Liberaldemokratiske parti (LDP), og hennes sier regnes for å innebære et løft for statsminister Fumio Kishida, som er stadig mer upopulær.

Både Kolke og Renho, som var regnet som hennes fremste rival og bare bruker fornavnet sitt, er kvinner, i sterk kontrast til japansk politikk ellers. Japan har aldri hatt en kvinnelig statsminister, og et stort flertall av medlemmene i nasjonalforsamlingen er menn.

