Tivoli i Sverige åpnet igjen etter dødsulykke

Tivoliet åpnet igjen ved lunsjtider lørdag, etter å ha vært gjennom en befaring, skriver Ystads Allehanda.

Simrishamn kommune har et kriseteam på markedet dersom noen trenger å snakke med dem i løpet av dagen.

Resten av Kiviks marknad åpnet lørdag morgen som planlagt, men flere boder slet med teltene deres var ødelagt etter de kraftige vindene fredag. Det er rundt 500–600 boder på markedet.

Det var et vindkast som gjorde at en bod veltet over besøkende fredag ettermiddag. En 55 år gammel mann ble så skadet at han døde.

