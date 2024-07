Målinger: Ikke rent flertall til ytre høyre i fransk valg

Ifølge målingen som OpinionWay har gjort for avisen Les Echos, vil Nasjonal samling (RN), partiet til tidligere presidentkandidat Marine Le Pen få mellom 205–230 av plassene i nasjonalforsamlingen etter søndagens valg.

Samtidig vil venstrealliansen NFP få mellom 145–175 plasser, mens president Emmanuel Macrons sentrumsblokk ligger an til å få mellom 130–162 plasser.

For å få flertall i nasjonalforsamlingen, trenger et parti eller en allianse å vinne 289 plasser.

Torsdag viste to målinger det samme, nemlig at RN vil gjøre et sterkt valg, men trolig ikke kommer til å ende med rent flertall.

Sikter mot makt

Ytre høyre-partiet Nasjonal samling gjorde det best i den første valgomgangen, som ble holdt 30. juni.

Søndag er det tid for andre og siste valgomgang. Flere av kandidatene som representerer venstrealliansen eller Macrons allianse, har sagt at de vil trekke seg i kretser der de kom på tredjeplass. Målet er å ikke splitte stemmene som går til partiene som håper å holde Nasjonal samling unna regjeringslokalene.

Tidlig i juni overrasket Frankrikes president Emmanuel Macron med å oppløse nasjonalforsamlingen og utløse nyvalg, etter at ytre høyre gikk kraftig fram i EU-valget.

Tidspunktet for nyvalget overrasket flere, og det ble også stilt spørsmål om hvorfor Macron gjorde som han gjorde.

– Presidentens mål med denne beslutningen var å splitte høyre- og venstresida samtidig, sa Frankrike-ekspert Franck Orban til Dagsavisen før første valgomgang.

– Det skjedde ikke. Det som overrasket til og med Macron var at de fire venstresidepartiene som vanligvis er uenige om det aller meste, lagde en valgallianse på to dager. Hvorfor det? Jo, fordi de oppfattet faren for at Nasjonal samling skulle få makta som enda viktigere enn uenighetene de opplever seg imellom, fortsatte han.

Etter at RN ble største parti i første valgomgang, var det demonstrasjoner flere steder, som her fra Place de la Republique i Paris. (Yara Nardi/Reuters)

Tross flere målinger som ikke gir dem reint flertall, har ikke Nasjonal samling gitt opp håpet.

– Det er fortsatt mulig å vinne absolutt flertall dersom velgerne møter opp og gjør en siste innsats for å få det som de ønsker, sa Le Pen torsdag kveld.

Hvis Nasjonal samling får flertall, vil det være første gang siden 1815 at ytre høyre får makta i Frankrike, hvis man ser bort fra 2. verdenskrig og Vichy-regimet i 1940-44.

Les også: Dette bør du vite om valget i Frankrike (+)

Politifolk i gatene

Søndagens valg kommer med stort sikkerhetsoppbud.

Det settes inn 30.000 politifolk for å sikre ro og orden, opplyser innenriksminister Gérald Darmanin.

Innenriksministeren sier han ønsker å ta alle forbehold når det kommer til sikkerheten. Frankrike har vært preget av spenninger og politisk motivert vold gjennom valgkampen.

Talsperson Prisca Thevenot i den franske regjeringen sier til avisa Le Parisien at hun og hennes valgmedarbeidere ble overfalt av en gruppe på ti unge mennesker da de hengte opp valgplakater onsdag kveld.

Les også: Ytre høyre sikter mot makt i Frankrike: – Mange er i tvil (+)