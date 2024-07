Hamas baner vei for mulig våpenhvile – skal ha droppet sentralt krav

Innsatsen for å få til en våpenhvile i Gaza og løslatelse av gisler har blitt trappet kraftig opp de siste dagene. Samtidig krigføringen fortsetter for fullt over store deler av Gazastripen, er det skytteldiplomati mellom Washington, Israel og Qatar – der Hamas-ledelsen i eksil holder til.

Nyhetsbyrået AP siterer lørdag kilder i Hamas og i Egypt på påstandene om at den palestinske bevegelsen har åpnet for et kompromiss.

Også Reuters siterer en høytstående Hamas-kilde som bekrefter at gruppen ikke lenger krever at Israel forplikter seg til en permanent våpenhvile før de signerer en første avtale.

Håp om første pause siden november

Dersom det stemmer, kan det føre til at Israel og Hamas klarer å forhandle fram den første pausen i Gaza-krigen siden en ukelang våpenhvile brøt sammen i november i fjor.

En palestinsk tjenestemann som er tett på samtalene, sier til Reuters at forslaget kan føre til en rammeavtale som vil føre på en slutt på krigen dersom Israel sier ja.

Over 38.000 mennesker er drept i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober, de alle fleste sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. I tillegg er flere tusen mennesker savnet, og et ukjent antall ligger begravd i ruinene.

90 prosent av Gazas befolkning er drevet på flukt som følge av krigen, og nesten en halv million mennesker opplever det FN beskriver som katastrofale nivåer av sult.

– En reell sjanse

En ikke navngitt kilde i Israels forhandlingsteam sa fredag til Reuters at det nå er en reell sjanse for å oppnå en avtale. Det er i skarp kontrast til tidligere tilfeller gjennom den ni måneder lange krigen, der Israel har slått fast at Hamas' vilkår er uakseptable. Israels regjering sa fredag at forhandlingene med Hamas via meklere i Qatar skal fortsette neste uke.

Det nye forslaget innebærer at meklerne skal garantere for en midlertidig våpenhvile, nødhjelpsleveranser og tilbaketrekning av israelske styrker fra Gaza så lenge de indirekte samtalene fortsetter, ifølge Hamas-kilden Reuters har snakket med.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Fortsatt tre faser

Til AP sier de to tjenestemennene fra Hamas og Egypt at USAs plan for en våpenhvile i tre faser kan starte med en «full og komplett» våpenhvile i seks uker. I denne perioden skal eldre, syke og kvinnelige gisler slippes fri i bytte mot flere hundre palestinske fanger. I løpet av de samme 42 dagene skal israelske styrker trekke seg ut av tett befolkede områder i Gaza og samtidig la internflyktninger vende hjem til Nord-Gaza, ifølge kildene.

Parallelt skal Hamas, Israel og meklere fra Egypt, USA og Qatar forhandle fram vilkårene for andre fase. Her er det lagt opp til at de gjenværende mannlige israelske gislene og krigsfangene, både sivile og soldater, skal slippes fri, skriver AP. Israel skal på sin side løslate flere palestinske fanger.

I tredje fase vil eventuelt gjenværende gisler, inkludert levninger av gisler, returneres til Israel. Samtidig skal et årelangt gjenoppbyggingsprosjekt starte.

Krever skriftlige garantier

Hamas krever fortsatt skriftlige garantier fra meklere om at Israel vil fortsette å forhandle om en permanent våpenhvileavtale så snart første fase i planen trer i kraft, ifølge kildene.

Hamas-representanten sier til AP at gruppens godkjennelse kom etter at de fikk «muntlige forpliktelser og garantier» fra meklerne om at krigen ikke vil bli gjenopptatt og at forhandlingene vil fortsette inntil en permanent våpenhvile er inngått.

– Nå ønsker vi å få disse garantiene på papiret, sier kilden.

Gazakrigen ble utløst av det Hamas-ledede angrepet mot Israel 7. oktober som krevde 1.195 menneskeliv, de fleste sivile.

Militante palestinere tok også rundt 250 gisler, hvorav over 100 ble sluppet fri i en fangeutveksling under våpenhvilen i fjor. 116 er igjen på Gazastripen, blant dem 42 som ifølge det israelske militæret ikke lenger er i live, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)