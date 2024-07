Konsert på Roskilde avbrutt på grunn av lyn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var konserten til den guatemalanske cellisten og vokalisten Mabe Frattis som ble avbrutt, skriver danske Politiken. Konserten startet klokken 12 fredag på scenen Platform, som er delvis under tak.

Under artistens ekstranumre kom en representant fra festivalen inn på scenen og sa at de måtte avbryte konserten fordi det var fare for lynnedslag. Ifølge Politiken var det «et par hundre» mennesker til stede.

Det ventes til sammen 130.000 publikummere på Roskilde-festivalen, som siden starten av årets utgave har vært preget av store mengder regn. Tidligere har blant annet artistene Tyla og Kali Uchis avlyst sine konserter på årets festival.

