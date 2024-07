Forhandlingene om Gaza-våpenhvile gjenopptas neste uke, ifølge Israel

Det er fortsatt avstand mellom partene når det gjelder en avtale om løslatelse av gisler og en våpenhvile på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra den israelske statsministerens kontor fredag kveld.

Mossad-sjef David Barnea møtte fredag qatarske meklere i Doha etter at Hamas kom med et revidert forslag til våpenhvileavtale. Israel svarte at de er villig til å gjenoppta forhandlingene, som har ligget på is i ukevis.

En kilde med kjennskap til samtalene i Qatar sier Barnea og hans delegasjon forlot Doha rett etter møtene om de nye betingelsene Hamas stiller.

Israels delegasjon kommer til å vende tilbake til Qatar for nye forhandlinger neste uke, bekrefter Netanyahus kontor, uten å oppgi ytterligere detaljer.

– Positiv respons

USA, som sammen med Egypt og Qatar har meklet i samtalene mellom Israel og Hamas, har fremsnakket betydningen av at Netanyahu denne uka besluttet å sende en delegasjon til Qatar.

Hamas sier at deres foreslåtte endringer i USAs siste plan for en våpenhvile i Gaza «fikk en positiv respons fra meklerne».

– Men den offisielle israelske holdningen er ennå ikke tydeliggjort, sier Hamas' talsperson Hihad Taha fredag.

Hamas ønsker en avtale som sikrere at israelske soldater trekker seg helt ut av Gaza og at krigen avsluttes. Israel sier de ikke kan stanse krigen før den væpnede palestinske gruppa er utslettet.

Spørsmålet om hvem som skal styre Gaza etter krigen, samt hvem som skal ha ansvar for sikkerheten, har også vært stridstemaer i samtalene.

Hamas-angrep

Over 38.000 mennesker er drept i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober, de alle fleste sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. I tillegg er flere tusen mennesker savnet, og et ukjent antall ligger begravd i ruinene.

Gazakrigen ble utløst av det Hamas-ledede angrepet mot Israel 7. oktober som krevde 1.195 menneskeliv, de fleste sivile.

Militante palestinere tok også rundt 250 gisler, hvorav over 100 ble sluppet fri i en fangeutveksling i fjor. 116 er igjen på Gazastripen, blant dem 42 som ifølge det israelske militæret ikke lenger er i live.

90 prosent av Gazas befolkning er drevet på flukt som følge av krigen, og nesten en halv million mennesker opplever det FN beskriver som katastrofale nivåer av sult.

