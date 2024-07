Valglokalene har åpnet i Storbritannia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De over 40.000 valglokalene åpnet klokken 8 norsk tid, og millioner av briter er ventet å bruke sin stemmerett før lokalene stenger klokken 23.

Meningsmålinger viser at De konservative, med statsminister Rishi Sunak i spissen, ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg.

Dermed ser det ut til at Labour-leder Keir Starmer blir landets nye statsminister.

