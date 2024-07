Israel har sendt delegasjon for å forhandle med Hamas

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En tjenesteperson i den israelske regjeringen sier ifølge Reuters at de har sendt en delegasjon som skal forhandle fram en avtale om løslatelse av gisler med Hamas. Israel har tidligere sagt at de ikke vil gå med på midlertidige våpenhviler før Hamas er eliminert.

På sin side har Hamas sagt at enhver avtale må innebære at den israelske krigføringen avsluttes, og at Israel trekker tilbake sine tropper fra Gazastripen.

Egypt, Qatar og USA har i månedsvis forsøkt å forhandle fram en våpenhvile og løslatelse av de 120 gjenværende gislene på Gazastripen, men de har ikke kommet i mål.

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)