EU-presidenten i strupen på Ungarn etter nyhet om Orbans ventede Russland-besøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Orban skal etter planen møte Putin i Russland på fredag, melder avisen The Financial Times, som har fått opplysningen bekreftet av én ungarsk tjenesteperson og to tjenestepersoner i EU.

Orban har møtt Putin to ganger siden den russiske invasjonen av Ukraina og har gjentatte ganger prøvd å stoppe EUs bistand til ukrainernes forsvarskrig og sanksjoner mot Russland.

Da Ungarn denne uka overtok det roterende formannskapet i EU, avla imidlertid Orban et overraskelsesbesøk til Ukraina, der han tilbrakte tre timer sammen med president Volodymyr Zelenskyj. Turen var hans første til Ukraina siden invasjonen.

– Jeg tror strategien hans er å lytte til begge parter, sier en kilde med kjennskap til saken til FT.

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Misfornøyd EU-president

At Orban reiser på svipptur til Russland, er imidlertid ikke EU-president Charles Michel like fornøyd med.

– EUs roterende formannskap kan ikke håndtere forholdet til Russland på vegne av EU, skriver Michel på meldingstjenesten X torsdag kveld.

– Russland har startet angrepskrigen, og Ukraina er offeret. Ingen diskusjoner om Ukraina kan finne sted uten Ukraina, skriver han.

«Begivenhetsrikt»

Putins talsperson Dmitrij Peskov nekter å bekrefte eller avkrefte Orban-besøket overfor russisk-statlige medier, men sier Putins agenda på fredag kommer til å bli «begivenhetsrik».

Om ryktene om Russland-besøket stemmer, er Orban den første EU-lederen som besøker Moskva siden Østerrikes statsminister Karl Nehammers mislykkede tur i april 2022.

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)