Sunak nekter å gi opp håpet, mens andre innser at slaget er tapt

Et gjennomsnitt av de siste målingene, utarbeidet av Politico, gir de konservative bare 22 prosent oppslutning.

Labour med Keir Starmer i spissen har ifølge målingene 40 prosent av velgerne i ryggen og ligger dermed an til den klareste valgseieren i britisk historie.

Ifølge en YouGov-analyse gjengitt i The Times kan Labour sikre seg hele 431 seter i Underhuset, mens Det konservative partiet ser ut til å måtte nøye seg med 102.

Slaget tapt

Statsminister Rishi Sunak har gjort det klart at han vil kjempe for stemmer til siste slutt, men én av hans egne statsråder erkjente onsdag at slaget etter alt å dømme er tapt.

– Det er svært usannsynlig at meningsmålingene tar feil, sa arbeidsminister Mel Stride.

Stride regnes som en trofast støttespiller for Sunak, men framsto som resignert.

Labour kommer trolig til å ende opp med det største flertallet som noe parti noensinne har hatt i parlamentet, sa han til BBC.

Frykter hjemmesittere

Starmer hevder på sin side at toryene nå overdriver Labours forsprang. Han frykter at mange velgere vil holde seg hjemme i den tro at deres stemme ikke trengs for å sikre regjeringsskifte.

– De forsøker å få folk til å holde seg hjemme, i stedet for å stemme. Men dersom folk ønsker endring, må de stemme for det, sier Starmer.

