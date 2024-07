Spania vil skjerpe kontrollen med korttidsutleie av ferieboliger

Plattformer som Airbnb og Bookings.com som formidler boliger for korttidsleie, skal nå granskes, opplyser Spanias forbruksminister Pablo Bustinduy.

– Dersom en bygning ikke har lisens for turisme, bør det bli ulovlig å annonsere dem på internettplattformer. Da bør det straffes, sier han til den statlige kringkasteren TVE.

Turistinntekter utgjør en betydelig del av spansk økonomi, men det store antallet boliger for korttidsutleie gjør det svært vanskelig for mange av landets innbyggere å komme inn på boligmarkedet.

Boligmangel

Korttidsutleie til turister er langt mer innbringende enn langtidsutleie til vanlige folk, men har mange steder i Spania ført til stor boligmangel og drevet prisene i været.

Husleieprisene har det siste året økt med rundt 13 prosent i Spania, mens prisene i populære turistdestinasjoner som Barcelona har økt med hele 18 prosent.

Barcelonas ordfører Jaume Collboni har kunngjort en plan som tar sikte på å få slutt på all korttidsutleie av privatboliger i byen innen 2028.

Apartur, foreningen for eiere av turistleiligheter, er sterkt kritiske til dette og sammenligner det med ekspropriasjon.

Spanias grunnlovsdomstol har også fått planen på sitt bord og skal ta stilling til om den er lovlig.

Protester

Innbyggere i Barcelona og Malaga, samt i flere byer på Kanariøyene, har de siste ukene demonstrert i protest mot masseturisme som gir boligmangel.

Sesongarbeidere sliter med å finne bolig på slike steder, og mange må sove i campingvogner eller i bilene sine.

Statsminister Pedro Sánchez kunngjorde denne uka at regjeringen vil opprette et register over utleieboliger til turister i et forsøk på å begrense antallet.

Ifølge boligminister Isabel Rodriguez vil dette registeret være klart innen utgangen av neste år, og plattformer som Airbnb og Bookings.com må da dokumentere at eierne har lov til å leie ut boligene de annonserer.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om