Orkanen Beryl har krevd minst seks menneskeliv i Karibia

Orkanen er den sterkeste i området på 20 år, og onsdag ventes det at Jamaica rammes hardt.

Der kan det komme opp mot 10 til 30 centimeter med nedbør, skriver det amerikanske orkansenteret NHC. Sent tirsdag kveld var orkanen rundt 580 kilometer sørøst for Jamaicas hovedstad Kingston.

Da hadde den maksimal vindhastighet på 42 kilometer i timen og beveget seg nordvestover i en fart på 35 kilometer i timen.

Jamaica synes å ligge midt i orkanens kurs, sier NHC-sjef Michael Brennan.

– Vi er mest bekymret for Jamaica, der vi venter at kjernen av en stor orkan vil passere nær øya, sier han. Han ber jamaicanere finne seg et trygt sted å oppholde seg fra tirsdag kveld og gjennom onsdagen.

Det er ventet stormflo på mellom 1,5 og 2,5 meter over den vanlige vannstanden og tung nedbør.

Flere dødsfall

Beryl ble mandag kveld den tidligste stormen til å bli en kategori 5-orkan i Atlanterhavet, men den ble nedjustert til kategori 4, det nest høyeste, tirsdag.

Orkanen traff Grenada og resten av de såkalte Windwardøyene, som omfatter de sørlige øystatene i Karibia, mandag ettermiddag.

Den har etterlatt seg et spor av ødeleggelse i områdene den har passert gjennom.

Minst seks mennesker er meldt døde på de karibiske øyene og nord i Venezuela.

I Grenada maler statsminister Dickon Mitchell et dystert bilde av situasjonen.

– Det er ikke strøm, og det er en nesten total ødeleggelse av boliger og bygninger på øya. Veiene er ikke farbare, og i mange tilfeller er de avskåret av de store mengdene bruddstykker som er strødd over gatene, sier han.

Videre sier Mitchell at det er en stor mulighet for at det er flere døde som ikke er funnet ennå, da folks evne til å komme seg rundt på øya er svært begrenset.

Flere øyer rammes

Også øyene Carriacou og Petite Martinique, som tilhører Grenada, har blitt hardt rammet. Men kommunikasjonen er i stor grad brutt, og det er derfor vanskelig å vite mer om situasjonen der.

I øygruppa St. Vincent og Grenadinene ventes et stort gjenoppbyggingsarbeid.

Ifølge statsminister Ralph Gonsales er 90 prosent av boligene på Union-øya ødelagt, og det er trolig «lignende nivåer av ødeleggelse» på øyene Myreau og Canouan.

Beryl ventes å opprettholde høy styrke mens den farer gjennom Karibia, ifølge NHC, som ber folk i Den dominikanske republikk, Haiti, Jamaica, Caymanøyene og resten av det nordvestlige Karibia om å følge nøye med.

Det er sjelden at større orkaner dukker opp så tidlig i orkansesongen i Atlanterhavet, som varer fra 1. juni til 30. november. Beryl var den tidligste orkanen som har fått kategori 4, og tirsdag ble den oppjustert til kategori 5.

