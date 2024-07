Financial Times: Orban skal møte Zelenskyj i Kyiv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Om opplysningene stemmer, blir det den første gangen Orban, trolig EUs mest prorussiske leder, drar til Ukraina siden den russiske fullskalainvasjonen i februar 2022.

Orban har vært en bremsekloss for støtte til Ukraina i både EU og Nato, og han er en av få vestlige ledere som har møtt Russlands president Vladimir Putin siden krigen startet.

Ifølge avisas kilder skal Orban møte Zelenskyj og andre høytstående tjenestepersoner bare noen dager etter at de to snakket sammen på et EU-toppmøte i Brussel.

Ungarn tok mandag over formannskapet i EU og skal de neste seks månedene sette dagsorden i EU.

