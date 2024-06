Unge mer skeptiske til Ukraina-støtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har undersøkt nordmenns forhold til utenrikspolitikk, som blant annet innebærer folkets holdninger til Norges generelle og militære støtte til Ukraina i krigen mot Russland.

I aldersgruppen 18–29 år var det kun 64 prosent som svarte at de var positive til støtte til Ukraina, mot 77 prosent i befolkningen generelt. Kun 12 prosent i aldersgruppen svarte at de var svært positive.

Aldersgruppen 29–39 år viste seg også å være mindre positive til Ukraina-støtte enn de som er eldre enn dem, med 69 prosent som svarte at de var positive til støtten.

– Det er vanskelig å vite sikkert hvorfor de unge er mindre positive til å støtte Ukraina, men det kan skyldes at de mangler erfaringer fra den kalde krigen, at de har medievaner som gjør dem vanskelige å nå, og at de frykter de mulige effektene av å bidra til videre krigføring, skriver NUPI i en pressemelding.

