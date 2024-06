Når Trump blir president

«Det er nå en dyp, vid og voldsom panikk i Det demokratiske partiet», oppsummerte CNNs legendariske politiske kommentator John King etter gårsdagens debatt mellom president Joe Biden og hans utfordrer Donald Trump.

Ingen diskuterte hva som ble sagt, hvilken politikk de to akter å gjennomføre fra januar 2025. Selv ikke Trumps utallige løgner, for mange til å telle, dominerte analysene etter debatten. Så var det heller ikke politiske svar USA satte seg foran TV-en torsdag kveld for. De ville se to gamle sluggere gyve løs på hverandre i ringen, og hvem som ble stående igjen. Se med egne øyne hvem av dem som var mest preget av alderen.

De fikk se sin president i kne. Ikke slått ut av Donald Trump, men overvunnet av sin egen natur, sin egen alderdom. Det var dessverre et trist skue. Den 81 år gamle Biden mistet tråden, glemte ord og stotret, diksjonen var dårlig, og debatten bekreftet alle ryktene om hvor svekket han er blitt. Den delte TV-skjermen som lot seerne se begge kandidatene hele tida, var nådeløs mot president Biden der han sto med åpen munn og lyttet.

Trump blir et brutalt verktøy for USAs mest reaksjonære krefter

Nå er det full panikk, altså. Og kanskje kaster noen inn håndkleet og avslutter duellen mellom de to før den blir verre for Biden og Det demokratiske partiet. Hvis det var valg nå, ville Donald Trump vunnet. Alle tall og målinger tyder på det. Fire av ti syns Biden gjør en god jobb. Bare hver fjerde amerikaner mener landet er på rett kurs. Og selv et stort flertall av hans egne velgere mener han er for gammel. Debatten har fyret voldsomt oppunder denne opplevelsen og diskusjonen om hans skikkethet vil dominere valgkampen fram til valget 5. november. Det er en oppskrift på nederlag.

Dette er et drama av virkelig verdenshistoriske proporsjoner. Og vi vil alle bli berørt av utfallet. Hva kan Det demokratiske partiet gjøre i en skjebnetid for USA og for verden? Hvem konfronterer kongen og ber han abdisere? Er det tidligere president og Bidens gode venn Barack Obama som må ta turen til Det hvite hus? Fortelle presidenten at tida har innhentet ham? Og ber han ikke stille til valg. Det er et grensesprengende, nesten vanvittig scenario. Men like surrealistisk er tanken på at han skal fortsette.

Motsetter han seg dette, kan Demokratene selvsagt velge å ikke støtte han på landsmøtet i august. Den store partisamlingen i Chicago kan istedenfor å være en formalitet, bli en kamparena der noen åpent utfordrer den sittende presidenten. Skulle Biden innse at det er over før dette, hvem vil i så fall bli Demokratenes kandidat? Velgerne tviler på den upopulære visepresidenten Kamala Harris.

Uansett hvem, hen har dårlig tid. Demokratene er på hæla. Jokeren er hvordan velgerne eventuelt verdsetter at partiet viser handlekraft.

Panikken i kjølvannet av debatten, kommer på toppen av en for Demokratene allerede stigende uro foran valget. Trumps posisjon er sterk, og nå kommer den krypende tanken − hva hvis Trump vinner? Hva hvis marerittet blir virkelighet i november.

Et konservativt manifest på 1000 sider kan bli utgangspunktet for Trumps neste administrasjon. Det vil få hans forrige presidentperiode til å se ut som en søndagstur i parken.

«Vårt mål er å samle en hær av kvalifiserte, trente, klare konservative på geledd, som fra dag én skal jobbe for å bygge ned staten», heter det i løftene fra den sentrale høyre-tenketanken Heritage Foundation. Den var viktig for å bygge Ronald Reagens nykonservative bølge på 1980-tallet og har sterke bånd til det republikanske partiet også i dag.

Project 25 heter dette ultrakonservative initiativet som nå kobler grepet om politikkutviklingen på amerikansk høyreside og som vil bli styrende for president Trump. Siden han brått og overraskende vant i 2016, og egentlig uten noen politisk agenda, har bakspillere i det reaksjonære USA hatt åtte år på å planlegge, mobilisere og forberede seg. Nå er de klare for revolusjon. For å forandre Amerika.

Åtte år etter at han sjokkerte alle med å bli valgt til verdens mektigste mann, er også Donald Trump en aldrende mann, hvis kognitive evner er svekket. Presset fra de mange rettsprosessene og påkjenningene ved å være konstant i søkelyset, har åpenbart tært på 78-åringen. Og selv Fox News, TV-kanalen som langt på vei har skapt fenomenet Trump, har nå flere ganger kuttet av pressekonferanser eller valgkamptaler der Trumps monolog har sluttet å gi noen som helst mening.

Stadig mektigere krefter og kapital står bak en tross alt stadig svakere Trump. Der det konservative USA ikke var forberedt på muligheten som bydde seg sist, er det nå rustet til tennene med reaksjonære familieverdier, bibel, abortforbud og mål om å stoppe immigrasjonen. Det er åpenbart at Amerika skal reddes for hvit, kristen middelklasse. De sier det rett ut, det gode liv skjer først og fremst innenfor rammene av familien, i ekteskap med barn − med thanksgiving dinners.

Det står garantert et langt større og uhyre godt forberedt apparat klart nå til å ta over i november. Den siste av fire såkalte pilarene i Project 2025, er en oppskrift på hvordan maktovertakelsen i januar 2025 skal skje. Hvordan de ska ta makten så fort Trump har sagt «so help me God» i Washington og begynne på demonteringen av det føderale Amerika. For hvert enkelt departement er det en konkret plan. På 180 dager, seks måneder, skal USA formes slik at det raskt blir «lettelse for amerikanere som lider under Venstresidens ødeleggende politikk».

Om fire måneder er det valg. Det mer enn sannsynlig at verdens mektigste nasjon, i den vanskeligste perioden for verdenssamfunnet siden 1939, skal ledes av president Trump − et brutalt verktøy for USA mest reaksjonære krefter. Han er hevngjerrig og akter å øke sin presidentmakt, og bruke den til å forfølge Biden og hans familie, politiske motstandere og journalister. Han vil trekke USA tilbake fra Europa og la Putin få viljen sin i Ukraina.

Det demokratiske partiet har en jobb å gjøre. Deres veivalg nå vil være skjebnesvangert for en hel klode.

