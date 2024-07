FN fremdeles bekymret for kvinners rettigheter etter omstridt Taliban-møte

Taliban nektet blant annet å ha møter med afghanske aktivister og andre representanter for sivilsamfunnet under en todagers konferanse i Doha, som ble avsluttet mandag.

I tillegg ville de ikke diskutere menneskerettigheter eller utsiktene til å danne en samlingsregjering. Taliban mener dette er «indre anliggender».

Lederen for Talibans delegasjon, Zabihullah Mujahid sier at de ønsker positive relasjoner med vesten, men understreker viktigheten av å respektere «visse religiøse og kulturelle verdier».

– Kun ved å skille mellom Afghanistans indre anliggender og internationale relasjoner kan vi potensielt oppnå betydelige fremskritt i bilaterale og multilaterale forhold, sier Mujahid.

Rosemary DiCarlo i FN sier at internasjonale representanter førte detaljerte og ærlige samtaler med Taliban under konferansen. Hun sier også at de diskuterte innskrenkningene av rettighetene til kvinner og minoriteter.

Det FN-ledede møtet har blitt sterkt kritisert, fordi Taliban fikk gjennomslag for å utestenge representanter for det afghanske sivilsamfunnet. DiCarlo mener likevel at konferansen er et viktig skritt fremover.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om