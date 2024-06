Stor skogbrann utenfor Aten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Store brannmannskaper deltar lørdag i arbeidet med å få kontroll over flammene og får bistand av helikoptre og brannslokningsfly.

Det er svært tørt i området etter flere uker uten regn og med temperaturer over 35 grader. I tillegg er det kraftig vind i området, med vindkast over 17 meter per sekund, ifølge greske meteorologer.

Svarte skyer sprer seg over området, og i flere deler av Aten faller det aske ned på bakken, og det lukter svidd mange steder.

Ingen hus er i direkte fare for å bli tatt av flammene, og ifølge greske medier er heller ikke turistanlegg i noen direkte fare.

Det greske sivilforsvaret har sendt ut nye advarsler om svært stor skogbrannfare i store deler av det sentrale Hellas i helgen.

