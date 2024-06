Nobelprisvinnere advarer mot Trumps økonomiske politikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

USAs og verdens økonomi kommer til å forverres hvis Trump får fire nye år i det ovale kontor, ifølge økonomene.

Joe Bidens økonomiske retning er «meget overlegen» Trumps, ifølge nobelprisvinnerne.

– Vi tror at en ny periode med Trump kommer til å ha en negativ innvirkning på USAs økonomiske posisjon i verden og en destabiliserende effekt på USAs interne økonomi, skriver de.

Brevet er undertegnet av økonomer som Joseph Stiglitz og Angus Deaton.

Trump ønsker blant annet å gå enda hardere til verks i handelskrigen mot Kina. Han vil også senke skattesatsen for næringslivet. Biden vil øke selskapers skattebyrde, men han lover at husholdninger med inntekt på under 400.000 dollar ikke skal få økt skatt.

Les også: Trump truer med Nato-exit. Men det ligger en forklaring bak (+)

Les også: Ekspert: Jeg tror ikke på «worst case»-scenarioet om Trump (+)

Les også: Spår Trump-nederlag: – Biden vet nøyaktig hva han gjør

Les også: Spår «konstant kaos» hvis Trump vinner: – Han vil hevne seg