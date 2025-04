Tror Ap sier ja: – Vi lar oss ikke skremme av Vedum

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum kan foreløpig puste lettet ut. Han trenger ikke lenger frykte at Arbeiderpartiets landsmøte med nye formuleringer bereder grunnen for at partiet i regjering kan finne på å sende av gårde en EU-søknad når som helst.

Hvis det skulle skje, truet Vedum i Dagsavisen med å blokkere alt samarbeid med Ap. Nå har Ap-landsmøtet talt: Det blir virkelig ikke en EU-kamp eller medlemskapsdebatt nå.

– Vi lar oss ikke skremme av Vedum. Og vi visste det ville bli vanskelig, sier Oslo Aps leder Frode Jacobsen til Dagsavisen. Han har ledet an i EU-tilhengernes forsøk på å få Ap-landsmøte å komme med et mer tydelig og prinsipielt vedtak om Norges forhold til EU de neste årene.

Ble avvist

Oslo-partiet hadde håpet på å få salen med seg på dette. Det håpet brast fredag ettermiddag, da forslaget ble avvist av redaksjonskomiteen og Aps landsmøte vedtok at det ikke er aktuelt med EU-kamp nå. Samtidig slår landsmøtet ring om EØS-avtalen og tar til orde for et tettere samarbeid med EU, noe som ikke er så godt nytt for Vedum og Sp.

EU-uttalelsen var helt i tråd med Ap-leder Jonas Gahr Støre og resten av ledelsens ønsker. Oslo Ap ønsket på sin side å få landsmøtet med på at Ap er et ja til EU-parti, selv om partiet alltid har vært splittet i spørsmålet. Helst ville Jacobsen få støtte for Oslo-partiets årsmøtevedtak fra januar, som han mente var historisk: «Derfor mener Oslo Arbeiderparti at Norge i utgangspunktet er tjent med å være medlemmer av EU når tiden er inne for det».

– Jeg syns det er viktig at landsmøtet får en ordentlig diskusjon om Norges forhold til EU. Jeg syns også det er viktig at teksten om EU blir tydeligere og bedre enn i den som står partiprogrammet nå, sa Jacobsen til Dagsavisen.

Frode Jacobsen er leder i Oslo Ap, stortingsrepresentant og EU-tilhenger. (Heiko Junge/NTB)

Slaget er tapt

Men nå når landsmøtet avsluttes lørdag ettermiddag, må Jacobsen bare erkjenne at EU-slaget er tapt – i alle fall for denne gangen. Han trøster seg med at redaksjonskomiteen tok inn en formulering om at Norge skal forplikte seg til å samarbeide tettere med EU på alle områder.

– Jeg ville jo helst at vårt forslag skulle vedtas, vi hadde jo håpet på at partiet skulle peke ut en tydeligere retning og hva målet i framtida skal være. Men jeg er ganske sikker på at når dagen kommer, vil Ap være et tydelig ja-parti, sier Oslo Aps leder til Dagsavisen.

Han fortsetter:

– Jeg ser jo også at tiden ikke er inne for å søke medlemskap akkurat nå. Men jeg er fornøyd med at landsmøtet har vedtatt at Ap ikke bare slår ring om EØS-avtalen, men også at Norge bør ha et enda tettere og mer forpliktende samarbeid med EU-landene på så mange områder som mulig.

Dette gjelder områder som forsvar og sikkerhet innenfor Nato, klima og natur, helse, romsamarbeid og handelspolitikk, heter det.

– Og de som tror at Norge kan distansere seg fra Europa og det som skjer der, de tar feil, sier Jacobsen.

Brenna sier nei

Partiet har samlet seg om holdningen at det ikke er smart i en urolig tid å bruke masse energi og krefter på en EU-debatt som bare splitter partiet. Nestleder Tonje Brenna har ledet arbeidet med det nye, nå vedtatte partiprogrammet Ap går til valg på høsten 2025, og er fornøyd med EU-formuleringen partiet har gjort.

Men hun er ikke enig i at EU-debatten ble avlyst på Aps ordinære 20. landsmøte.

– Jeg mener det har vært EU-debatt i Ap, det har vært masse diskusjoner både på fylkesårsmøter og her på landsmøtet, om både Norges forhold til Europa og Norges forhold til EU, sier Brenna til Dagsavisen.

– Her i salen er det veldig delt. Noen er veldig for norsk EU-medlemskap, andre er veldig imot, og noen er veldig i tvil. Jeg er fortsatt skeptisk til norsk EU-medlemskap, det har jeg alltid vært, sier Brenna.

Mer enn bare EU

Ap-nestlederen mener dessuten at Norges forhold til Europa handler om noe veldig mye større enn bare om Norge isolert sett skal bli medlem.

– Nå handler det om å holde sammen i Europa om handel, sikkerhet og forsvar, og det å ha gode relasjoner, venner og allierte blant alle europeiske land, ikke bare EU-landene, mener Ap-nestlederen.

---

Aps landsmøte

I alt 300 delegater har i helgen 3-5. april vært samlet til landsmøte i Folkets Hus i Oslo.

De har vedtatt Aps nye partiprgram for 2025-2029 som de går til valg på til høsten. Slagordet blir “Trygghet for framtida”.

Partileder Jonas Gahr Støre og nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ble gjenvalgt, mens Kari-Anne Opsal ble valgt til ny partisekretær.

Ledelsen kom i forkant av landsmøtet med fem hovedløfter i valgkampen: Ventetidene skal ned, sykelønnen vernes, EØS-avtalen skal bestå, selskapsskatten skal ligge fast og det skal være fysiske lærebøker i skolen.

Landsmøtet gikk også inn for fast bevæpning i politiet og at handel som støtter Israels okkupasjon skal forbys. Partiet vil fortsatt ha en skattekommisjon.

---