Familien til fengslet journalist i Russland: – Journalistikk er ikke en forbrytelse

– Evan er en journalist, og journalistikk er ikke en forbrytelse, sier Gershkovichs familie i en uttalelse samme dag som rettssaken mot ham åpnet.

Gershkovich, som jobber i den amerikanske avisa Wall Street Journal, er tiltalt for spionasje, anklager både han og avisa gjentatte ganger har avvist.

Familien mener han blir urettmessig straffeforfulgt for journalistisk arbeid han har gjort i landet og ber den amerikanske regjeringen om hjelp.

– Vi ber regjeringen gjøre alt i sin makt for å få Evan hjem, sier familien.

USA avviser anklager

Gershkovich møtte onsdag i retten i russiske Jekaterinburg. Aktor hevdet å ha bevis for at han har spionert for CIA, noe den amerikanske ambassaden i Moskva avviste kort tid etter.

– Saken mot Gershkovich handler om at Kreml bruker amerikanske borgere til å nå sine politiske mål, skriver ambassaden i en uttalelse.

Her avvises det også at Russland har bevis for sine påstander.

– Russland må slutte å bruke Gershkovich og Paul Whelan som forhandlingskort og løslate dem umiddelbart, heter det videre.

Whelan er en tidligere marinesoldat. Han ble pågrepet i Russland i desember 2018 og dømt til 16 års fengsel for spionasje i juni 2020.

På spørsmål om en eventuell fangeutveksling som omfatter Gershkovich, svarer Kreml ifølge Reuters at slike saker må holdes unna offentligheten, og at folk må vente på dom i saken.

Bak lukkede dører

Onsdagens rettsmøte gikk for lukkede dører, og verken presse eller Gershkovichs familie fikk slippe inn. Rett før rettsmøtet startet, fikk imidlertid journalister lov til å ta bilder av amerikaneren, som stilte med glattbarbert hode og var plassert i et glassbur.

Aktor Mikael Ozdojev sa til den frammøtte pressen at de kan bevise at Gershkovich jobbet på oppdrag fra CIA.

– Etterforskningen har kunnet fastslå og dokumentere at den amerikanske journalisten fra Wall Street Journal, Gershkovich, på ordre fra CIA samlet inn hemmelig informasjon om aktivitetene til et forsvarsselskap om produksjonen og reparasjonen av militært utstyr i Sverdlovsk-regionen, sa han til den frammøtte pressen.

Da onsdagens rettsmøte hadde vart i flere timer, kunngjorde domstolen at neste rettsmøte skal holdes 13. august. Det tyder på at saken kan bli langdryg og vare i flere måneder. Hvorfor det legges opp til et sju ukers langt opphold, er ikke kjent.

Regner med domfellelse

32 år gamle Gershkovich ble i fjor vår pågrepet under en reportasjereise i Jekaterinburg øst for Ural-fjellene. Han anklages for å ha innhentet hemmeligstemplet informasjon om den russiske stridsvognprodusenten Uralvagonzavod, noe både journalisten, Wall Street Journal og amerikanske myndigheter benekter.

Han har allerede tilbrakt 15 måneder i russisk varetekt og risikerer en dom på opptil 20 år. Ifølge nyhetsbyrået AP er det nærmest helt sikkert at han blir kjent skyldig.

Det samme mener det svenske Russland-kjenneren Carolina Vendil Pallin ved Totalförsvarets forskningsinstitut.

– 99 prosent av de som blir tiltalt for spionasje, blir felt. Det er ekstremt uvanlig å bli frikjent. Sjansen for å få en rettferdig rettergang er ikke-eksisterende hvis det er staten som reiser tiltale, sier hun til nyhetsbyrået TT.

– Brikke i et spill

Gershkovich var den første amerikanske journalisten som ble pågrepet og anklaget for spionasje i Russland siden Nicholas Daniloff ble arrestert under den kalde krigen i 1986.

Daniloff kunne imidlertid forlate det daværende Sovjetunionen etter drøyt to uker og intense forhandlinger.

Pågripelsen av Gershkovich kom som et sjokk for utenlandske journalister i Russland. Wall Street Journals sjefredaktør Emma Tucker har flere ganger uttalt at han er en brikke i et større spill.

– Jeg synes det er ganske tydelig at Evan ble plukket ut med mål om å kunne utveksles. Evan er gissel. Han er en forhandlingsbrikke, og Putin holder ham igjen som valuta, sa Tucker til BBC tidligere i år.

